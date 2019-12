Tupakkakopit katoavat vähitellen baareista, mutta vielä niissä tutustutaan, jutustellaan ja rakastutaan

Kaupunki

Katoavat kopit

Katoavat kopit Suomen tavoitteena on savuttomuus. Jotkut valitsevat kuitenkin edelleen baarin sen perusteella, että siellä saa polttaa sisätiloissa.

Ensiksi vastaan tulee haju. Tupakansavu on pinttynyt seinille ja kattoon, ja se luikertelee hiuksiin ja vaatteisiin. ”Et tupakoi? Tämä on helvetti sinulle”, sanoo joku tupakka huulillaan. On torstai-ilta Om'pu Barissa Helsingin Kalliossa. Dj soittaa letkeää musiikkia, baarin asiakas hakee olutta.