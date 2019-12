Kaupunki

Kahden miehen ja naisen ryhmä kävi tuntemattomien kimppuun Vantaalla, päätekijälle yli viisi vuotta vankeutta

Kahden

Käräjäoikeudessa

Syyttäjä

miehen ja yhden naisen porukka kävi kahden tuntemattoman miehen kimppuun Vantaan Koivukylässä 2017.Hovioikeus päätyi torstaina antamassaan tuomiossa pitämään tapahtunutta tapon yrityksenä ja pahoinpitelynä päätekijän eli Jami Nyyssösen osalta. Myös nyrkkirautaa käyttäneen naisen tuomio muuttui vakavammaksi. Toisen miehen käräjäoikeudessa saamaa pahoinpitelytuomiota ei enää käsitelty uudelleen.kuvailtiin, että pahoinpitelyjä olisi edeltänyt jonkinlainen sanaharkka huhtikuisena yönä. Hovioikeudessa sen sijaan todettiin, että kaksi uhria eivät itse olleet käytöksellään antaneet minkäänlaista aihetta väkivallan aloittamiseen.Nyyssönen kävi ensin toisen miehen kimppuun. Hän löi tätä puukolla kohti rinnan aluetta, mutta isku ei mennyt läpi uhrin nahkatakista. Uhri kaadettiin maahan, sen jälkeen molemmat miehet potkivat ja löivät häntä.Nyyssönen kävi toisen uhrin kimppuun puukko kädessään. Hän huitoi tätä kohti kuitenkaan osumatta. Nainen taas huitoi tätä nyrkkiraudalla selkään. Kun uhri kaatui, molemmat miehet potkivat tätä päähän ja ylävartaloon. Lisäksi Nyyssönen löi uhria uudelleen puukolla. Tällä kertaa hän osui päähän ja selkään.Käräjäoikeus piti tapahtunutta Nyyssösen osalta pahoinpitelynä ja törkeänä pahoinpitelynä.Oikeus käsitteli samalla pitkää listaa muita rikoksia kuten huumausaineiden käyttörikoksia, rattijuopumusta ja liikenteeseen liittyvää törkeää vammantuottamusta. Vankeusrangaistuksen pituuteen vaikutti myös se, että Nyyssönen oli ehdonalaisessa vapaudessa. Käräjäoikeudessa hän sai yhteensä kaksi vuotta ja kahdeksan kuukautta vankeutta.Toinen mies tuomittiin kahdesta pahoinpitelystä ehdolliseen vankeusrangaistukseen viideksi kuukaudeksi. Nainen sai tuomion lievästä pahoinpitelystä ja vaarallisen esineen hallussapidosta.valitti tapahtuneesta hovioikeuteen, samoin toinen uhreista. Hovioikeudessa ei enää niinkään käsitelty sitä mitä on tapahtunut kuin sitä, miten vakavina rikoksina tapahtunutta tulisi pitää.Ensimmäisen uhrin kohdalla syyttäjä piti pahoinpitelyä törkeänä, hovioikeus ei. Näin siksi, että törkeyttä perusteltiin lähinnä teräaseen käytöllä ja sen käyttö jäi kuitenkin ensimmäisen uhrin kohdalla yritykseksi. Oikeus piti silti tekoa erityisen moitittavana, koska Nyyssönen oli yhdessä toisen miehen kanssa lyönyt ja potkinut maassa makaavaa uhriaan.Toisen uhrin kohdalla hovioikeus päätyi pitämään tekoa tapon yrityksenä. Uhrilla oli puukon tekemä jälki korvan takana ja toinen selässä. Hänen arvellaan toipuvan, mutta tässä on ollut osittain kyse onnesta. Oikeuden mukaan Nyyssösen on täytynyt ymmärtää, että hän voi osua puukollaan elintärkeisiin elimiin.Nyyssönen tuomittiin siksi hovioikeudessa näistä kahdesta teosta sekä jo aiemmin käräjäoikeudessa käsitellystä pitkästä listasta pienempiä rikoksia yhteensä viiden vuoden ja viiden kuukauden vankeusrangaistukseen.Naisen tuomio puolestaan muuttui pahoinpitelyksi, josta hän sai rangaistukseksi päiväsakkoja.