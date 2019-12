Kolme itsenäisyyspäivänä Helsingissä kiinniotetuista on yhä poliisin hallussa, epäillään räjähderikoksesta ja pahoinpitelyistä

Kaupunki

Kolme itsenäisyyspäivänä Helsingissä kiinniotetuista on yhä poliisin hallussa, epäillään räjähderikoksesta ja

poliisi teki 13 kiinniottoa itsenäisyyspäivän mielenosoituksissa. Kymmenen kiinniotetuista päästettiin vapaaksi jo itsenäisyyspäivän iltana, mutta kolme ihmistä on vielä poliisin hallussa.Poliisi on aloittanut esitutkinnan yhdestä epäillystä räjähderikoksesta ja kahdesta epäillystä pahoinpitelystä.Poliisilaitokselta kerrottiin HS:lle, että kolme kiinniotettua vapautetaan vielä lauantain aikana. Poliisi kertoi tiedottavansa asiasta siinä vaiheessa, kun henkilöt on vapautettu.Poliisi erittelee perjantai-iltana julkaisemassaan tiedotteessa, millä perusteilla se otti itsenäisyyspäivän aikana ihmisiä kiinni. Viisi ihmistä otettiin kiinni metrosta. Poliisin mukaan heillä oli mukanaan mielenosoituksissa kiellettyjä esineitä kuten soihtuja.612-kulkueesta otettiin kiinni kaksi ihmistä. Heistä toinen heitti paukkupommin väkijoukkoon ja toinen otettiin kiinni rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi.Muut kiinniotetut häiritsivät kulkueiden etenemistä. Poliisi ei eritellyt lauantaiaamuna, mistä paikoista tai kulkueista kolme yhä poliisin hallussa olevaa otettiin kiinni.mielenosoituksiin ja kulkueisiin osallistui tuhansia ihmisiä Helsingissä.Eniten jälkipuintia aiheuttaa Soldiers of Odin -kulkue. Siihen osallistui poliisin mukaan noin 250 henkilöä.Osalla kulkueen osanottajista oli päällään äärioikeistolaisen Kansallismielisten liittouman hihamerkkejä. Mukana oli myös Suomen lippuja sekä vihreitä lippuja kantaneita henkilöitä.Aiempina vuosina Soldiers of Odinin jäseniä on ollut mukana Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) Kohti vapautta -marssilla. Poliisilla ei ollut tiedossa, että Soldiers of Odinin järjestämä marssi liittyisi PVL:n yhdistyksen kiellettyyn toimintaan.Kohti vapautta -marssi oli kielletty tänä vuonna, koska poliisin mukaan Kohti vapautta -liikkeessä ovat mukana samat ihmiset kuin PVL:ssä. Korkein oikeus määräsi PVL:n aiemmin tänä vuonna väliaikaiseen toimintakieltoon.Marssimasta kielletyn Kohti Vapautta -liikkeen Twitter-tililtä päivitettiin perjantaina kulkueesta, sen jälkeen Hesperian puistossa pidetystä puhetilaisuudesta sekä myöhemmin järjestetystä 612-marssista.mahdollista kytköstä Kohti vapautta -liikkeeseen arvioidaan jälkikäteen, Helsingin poliisista kerrottiin perjantaina uutistoimisto STT:lle.”Meillä on paljon materiaalia, tietoa koko ajan tulee. Voidaan sitten jälkikäteen arvioida onko tässä mahdollisesti syyllistetty johonkin rikokseen”, komisario Patrik Karlsson sanoi STT:lle.Lauantaina aamupäivällä poliisista ei kommentoitu asiaa HS:lle.Soldiers of Odin -liikkeen marssilla nähtiin samoja banderolleja ja kuultiin samantyyppisiä iskulauseita kuin Pohjoismaisen vastarintaliikkeen aikaisemmilla marsseilla. Pohjoismaisen vastarintaliikkeen epäillään jatkavan toimintaansa Kohti vapautta -liikkeenä.Karlssonin mukaan kaikkien osallistujien tunnistaminen ja banderollien arvioiminen mielenosoituksen ollessa käynnissä on haastavaa.