SPR:n Veripalvelu muuttaa Helsingistä Vantaalle

Kivihaassa toimiva SPR:n Veripalvelu rakennuttaa uudet toimitilat kehäradan varteen Vantaan Vehkalaan.Veripalvelu on toiminut 45 vuotta Kivihaassa. Vehkalaan on siirtymässä Veripalvelun koko tuotanto-, laboratorio- ja logistiikkatoiminnot. Uusissa tiloissa työskentelee yhteensä 300 työntekijää.”Saamme uusissa tiloissa kaikki toimintomme pelaamaan entistä paremmin yhteen. Voimme myös kehittää tuotantoprosesseja entistäkin sujuvammiksi ja käyttää uutta teknologiaa niin tuotannossa kuin varastoinnissa. Myös varautuminen poikkeustilanteisiin paranee”, Veripalvelun johtaja Martti Syrjälä kommentoi hankkeen tiedotteessa.6 500 neliön tilat rakentaa rakennusyhtiö Hartela. Hankkeen sijoittajana toimii Pohjoismaiden suurin kiinteistö­sijoitusyhtiö Fastighets Ab Balder.Rakennustöiden on määrä alkaa ensi kesänä, ja valmista pitäisi olla vuonna 2022.Vantaan kaupunki ja SPR ovat valmistelleet maanvuokrasopimusta ja kiinteistökaupan esisopimusta, joita Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee ensi maanantaina.Vuokralaisella on mahdollista lunastaa kiinteistö 1,6 miljoonan euron kauppahintaan, kun rakennustyöt ovat valmistuneet.