Helsinki aikaistaa toistakin vierasta kieltä: Kolmasluokkalaiset voivat pian aloittaa esimerkiksi kiinan tai espanjan joissain kouluissa

aiotaan ensi syksynä aikaistaa valinnaisen vieraan kielen (A2) opiskelua. Jos poliitikot näin päättävät, peruskoulun toisen vieraan kielen voi aloittaa pian kolmannelta luokalta Helsingin kouluissa.Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina.Ensimmäinen vieras kieli A1 on alkanut kaikilla lapsilla Helsingissä ensimmäiseltä luokalta syksystä 2018 eli juuri tämä ikäluokka on ensi syksynä menossa kolmannelle. Ensi vuonna vierasta kieltä aletaan opettaa jo ensimmäisellä luokalla valtakunnallisesti.A2-kieli on perinteisesti Helsingissä alkanut neljännellä luokalla. Sen on valinnut noin puolet ikäluokasta.Helsinkiläiskouluissa opetetaan A2-kielinä englantia, espanjaa, kiinaa, ranskaa, ruotsia, saksaa ja venäjää. Kielivalikoima vaihtelee kouluittain niin, että kukin koulu tarjoaa 1–5 eri kieltä.A2-kieltä on jatkossa tarkoitus opettaa viikossa yksi tunti kolmannella luokalla ja sen jälkeen kaksi tuntia viikossa peruskoulun loppuun asti. Yläkoulussa A1- ja A2-opiskelijoita ei välttämättä aina enää järjestetä erillisiin ryhmiin.