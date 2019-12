Kaupunki

Helsingin sataman työntekijä ajoi humalassa satama-alueella: oikeus tuomitsi törkeästä rattijuopumuksesta

sataman työntekijä ajoi viime tammikuussa autoa Olympiaterminaalin alueella tukevassa humalassa. Alkoholia oli 0,84 milligrammaa litrassa uloshengitysilmaa, mikä vastaa lähes 1,8 promillen pitoisuutta veressä.Rattijuopumuksen lisäksi samainen työntekijä on lyhyen ajan sisällä ajanut kolmeen kertaan ilman ajo-oikeutta sekä omaa että työntekijänsä omistamaa autoa. Kaksi näistä kerroista on tapahtunut sataman alueella. Oikeuden mukaan teon moitittavuutta lisää se, että työntekijälle oli määrätty ajokielto syyskuussa 2018, mutta tämä on silti jatkanut ajamista.tuomitsi työntekijän törkeästä rattijuopumuksesta ja muista tieliikennerikkomuksista 3 kuukauden ja 15 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä 50 päiväsakkoon. Lisäksi oikeus on takavarikoinut työntekijän auton.Hovioikeus ei ottanut asiaa jatkokäsittelyyn, eli käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Muutosta hovioikeuden ratkaisuun voi hakea vain hakemalla valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.Työntekijä on aiemmin viime toukokuussa tuomittu 240 tunnin yhdyskuntapalvelukseen.Työntekijä on myöntänyt teonkuvaukset.