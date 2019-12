Krp tutkii itsenäisyyspäivän mielenosoituksia: Oliko Soldiers of Odin -marssi kielletyn PVL:n toiminnan jatkamista?

Kaupunki

Krp tutkii itsenäisyyspäivän mielenosoituksia: Oliko Soldiers of Odin -marssi kielletyn PVL:n toiminnan jatkam

Keskusrikospoliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Soldiers of Odin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006334051.html

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006332384.html

(krp) kertoo arvioivansa, onko itsenäisyyspäivän marsseilla yhteyttä kiellettyyn Pohjoismaiden vastarintaliikkeeseen (PVL).”krp arvioi, onko itsenäisyyspäivän tapahtumien osalta syytä epäillä KKO:n väliaikaisen kieltopäätöksen vastaista PVL:n toiminnan jatkamista. Mikäli syytä epäillä ilmenee, asia liitetään krp:n käynnissä olevaan esitutkintaan epäillystä laittoman yhdistystoiminnan jatkamisesta”, krp kertoo Twitterissä.tutkivansa, oliko Soldiers of Odin -marssi laittoman yhdistystoiminnan jatkamista.Maanantaiaamuna poliisi vaikeni tutkinnasta.”Tietoja ja havaintoja tarkastellaan ja tutkitaan. Tässä vaiheessa ei ole vielä tiedotettavaa”, sanoo rikoskomisario Ville Kiviniemi Helsingin poliisista.Poliisi ei kommentoi, kuinka kauan tutkinnassa kestää. Poliisi ei myöskään avaa tarkemmin, mitä seikkoja tutkinnassa arvioidaan.-liikkeen marssilla nähtiin samoja banderolleja ja kuultiin samantyyppisiä iskulauseita kuin Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) aikaisemmilla marsseilla. Korkein oikeus määräsi PVL:n aiemmin tänä vuonna väliaikaiseen toimintakieltoon.Pohjoismaisen vastarintaliikkeen epäillään jatkavan toimintaansa Kohti vapautta -liikkeenä. Tämän vuoksi poliisi kielsi tänä vuonna Kohti vapautta -marssin.Osalla kulkueen osanottajista oli päällään äärioikeistolaisen Kansallismielisten liittouman hihamerkkejä. Mukana oli myös Suomen lippuja sekä vihreitä lippuja kantaneita henkilöitä.Marssimasta kielletyn Kohti Vapautta -liikkeen Twitter-tililtä päivitettiin perjantaina kulkueesta, sen jälkeen Hesperian puistossa pidetystä puhetilaisuudesta sekä myöhemmin järjestetystä 612-marssista.Aiempina vuosina Soldiers of Odinin jäseniä on ollut mukana Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) Kohti vapautta -marssilla. Poliisilla ei ollut tiedossa, että Soldiers of Odinin järjestämä marssi liittyisi PVL:n yhdistyksen kiellettyyn toimintaan.kertoo kokoavansa yhteen havaintoja sekä käy läpi kuva- ja videomateriaalia sekä selvittää, onko kyseessä ollut laittoman yhdistystoiminnan jatkaminen.”Meillä on paljon materiaalia, tietoa koko ajan tulee. Voidaan sitten jälkikäteen arvioida onko tässä mahdollisesti syyllistetty johonkin rikokseen”, komisario Patrik Karlsson sanoi perjantaina STT:lle.Karlssonin mukaan kaikkien osallistujien tunnistaminen ja banderollien arvioiminen mielenosoituksen ollessa käynnissä on haastavaa. Arviointi kestää useita päiviä, poliisi arvioi tiedotteessaan lauantaina.