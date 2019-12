Kaupunki

Onko Tapiolan arvokas uimahalli purkukuntoinen? Lisätutkimukset valmistuvat vasta ensi vuoden puolella

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006110829.html

Tapiolan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tätä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtuutettu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kemppi-Virtasen