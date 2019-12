Rakennustyömaan työntekijä loukkaantui Helsinki-Vantaan lentoasemalla pudottuaan maahan yli 30 metrin korkeudesta

Kaupunki

lentoaseman työmaalla sattui maanantaina aamulla hieman ennen puoli yhdeksää vakava onnettomuus, jossa loukkaantui yksi henkilö.Onnettomuus tapahtui uuden pysäköintitalon ajorampissa tehtyjen muottitöiden yhteydessä.Osaa rakennustelineistä oltiin siirtämässä nostureilla, ja turvavaljailla telineeseen kymmenien metrien korkeuteen kiinnitetty telineasentaja oli ollut auttamassa.”Tässä nostotapahtuman yhteydessä sitten jostain kumman syystä telineet lähtivät kaatumaan”, kertoo rakennusyhtiö SRV:n varatoimitusjohtaja Juha Toimela.kiinni ollut mies oli Toimelan mukaan pudonnut yli 30 metrin matkan maahan. Hän sai välitöntä ensiapua paikan päällä ja pääsi muutamassa minuutissa ambulanssiin, jolla hänet kuljetettiin jatkohoitoon.”Henkilö on lähtenyt hengissä ja tajuissaan sairaalaan”, vahvistaa päivystävä komisario Kimmo Klemetti Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.Toistaiseksi poliisilla tai SRV:llä ei ole tietoa siitä, kuinka vakavasti mies loukkaantui.onnettomuuden syy ei ole täysin selvillä, ja tutkinta on parhaillaan käynnissä.”Näyttää siltä, että kaatuneen telineen kiinnikkeitä oli menty irrottamaan”, Toimela kertoo.Hän ei kuitenkaan usko, että kyse olisi ilkivallasta. Toimela korostaa, että työmaalla on ollut asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt ja työntekijät on perehdytetty tehtäviin.”Ikävä tilanne, että tämmöinen pääsi tapahtumaan. Näitä valitettavasti sattuu”, hän sanoo.