Pitäisikö Vanhankaupunginkosken pato purkaa? Helsingin poliitikot saavat tänään eteensä vaikean kysymyksen

padon tulevaisuutta käsitellään jälleen tiistaina, kun kaupunkiympäristölautakunta päättää asiaan liittyvästä lausunnosta.Nopeaa ratkaisua asiaan ei kuitenkaan näytä olevan tulossa.Kaupunginhallitukselle nyt tehtävä lausunto liittyy kaupunginvaltuutettu Atte Harjanteen (vihr) syksyllä 2018 tekemään valtuustoaloitteeseen Vanhankaupungin­­padon purkamisesta.Aloitetta perustellaan muun muassa vaelluskalakantojen elvyttämisellä sekä alueen kehittämisellä matkailukohteeksi.käsitteli viimeksi maaliskuussa Harjanteen aloitetta padon avaamisesta. Lautakunta totesi lausunnossaan tuolloin, että ”purkamisen myönteiset yhteiskunnalliset vaikutukset ovat pienemmät kuin sen säilyttämisen”.Kaupunginhallitus totesi tämän jälkeen toukokuussa, ettei padon purkaminen kokonaan tai osittain ole realistinen vaihtoehto.Kaupunginvaltuusto ei esitykseen tyytynyt, vaan päätti toukokuussa palauttaa aloitteen kaupunginhallituksen valmisteluun siten, että kaupunki selvittää Vanhankaupunginkosken padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen vaikutukset koko joen alueen luontoon laajasti ja aloittaa padon purkamisen valmistelun, mikäli se on selvityksen pohjalta perusteltua.jälkeen tilanne Vanhankaupunginkoskella on muuttunut sikäli, että vesivoimalan energiakäyttö päättyy vuoden loppuun mennessä.Vantaanjoen länsihaarassa sijaitsevan museovoimalan sulkeuduttua kalat eivät enää joudu turbiineihin, kaupunkiympäristölautakunnan nyt tekemässä lausuntoehdotuksessa todetaan. Myös Vantaanjoen itähaaraan voidaan sulkemisen jälkeen ohjata lisää virtausta, mikä tekee siitä houkuttelevamman kaloille.Joen itähaaran kunnostussuunnitelman työohjelma valmistui vuonna 2018, ja itse suunnitelman laadinnan on tarkoitus alkaa vuonna 2020.ehdottavat lausuntoa, joka päätyy aikaisemman valmistelun tapaan siihen johtopäätökseen, että padon säilyttäminen on perusteltua.Lausuntoehdotuksesta tullaan kuitenkin käymään ”hyvää keskustelua” kaupunkiympäristölautakunnassa, lautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) arvelee.”Uskon, että meidän tulee käydä keskustelu siitä, että miten nopeasti itäisen haaran kunnostuksen työt voisivat edetä, tarkentaa kuvaa museovoimalan sulkemisen vaikutuksista kalojen olosuhteiden parantumiseen sekä käydä keskustelua tästä isosta peruskysymyksestä”, Sinnemäki sanoo.Lautakunnan kantaa lausuntoehdotukseen hän ei halua vielä arvella.Padon purkaminen olisi aikaisemman selvityksen perusteella oikeudellisesti monimutkainen hanke. Pato on suojeltu erilaisissa kaavoissa, ja sen alue on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY).purkamiseen tähtäävä asemakaava olisi todennäköisesti ristiriidassa lainsäädännön kanssa, lausuntoehdotuksessa sanotaan.”Vaikean juridiikan” lisäksi myös padon purkamisen ja joenuoman kunnostuksen toteuttamisen vaikeus ovat olleet valmistelussa työläitä, Sinnemäki sanoo.”Tekninen toteuttaminen ja purkamisen riskit ovat varmasti yksi seikka, mikä tässä on painanut”, hän sanoo.Sinnemäki arvelee, että lausuntoehdotus jää tiistain kokouksessa vielä pöydälle. Seuraava kaupunkiympäristö­lautakunnan kokous on 17. joulukuuta. Kaupunginhallitus taas kokoontuu 16. päivä, eli kaupunginhallitukseen ja sieltä edelleen valtuustoon asia etenisi ensi vuoden puolella.kaupunginvaltuusto oli asian suhteen jakautunut, ja aloitteen palautuspäätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 35–40. Kaupunginvaltuuston tulevaa tahtotilaa Sinnemäki ei halua vielä spekuloida.”Uskon, että on tosi laaja enemmistö, jotka joka tapauksessa haluaisivat, että kalojen nousun kannalta olosuhteet olisivat paremmat. Uskon, että se on hyvin jaettu näkemys”, Sinnemäki sanoo.”Itse ajattelen, että on erittäin tärkeää, että itäisen haaran osalta toimitaan, koska kaikki muut vaihtoehdot ovat sellaisia, joissa asiat tapahtuvat hyvin hitaasti tai eivät ollenkaan.”Vanhankaupunginkosken pato on ollut kiistelyn aiheena aikaisemminkin. Vuonna 2014 kaupunginvaltuutettu Jukka Relander teki esityksen padon purkamisesta.