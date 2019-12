Kaupunki

Helsinki lahjoittaa tasavallan presidentille 2,7 hehtaarin alueen Meilahdesta – kolme rakennusta puretaan

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006026957.html?share=2cfb8e7bfad36ccde201d2806078ae3a

Alue

Presidentti

kaupunki lahjoittaa valtiolle 2,7 hehtaarin alueen Meilahdesta. Lahjoitettava alue luovutetaan tasavallan presidentin kanslian hallinnoitavaksi.Alue sijaitsee presidentin virka-asunnon Mäntyniemen naapurissa. Tarkoituksena on, että alue liitetään myöhemmin kaavoituksen kautta osaksi Mäntyniemen nykyistä tonttia.Lahjoituspäätöksellä kunnioitetaan myös Suomen tasavallan presidentti-instituution 100-vuotisjuhlaa. Presidentti-instituutio perustettiin Suomen hallitusmuodolla, joka tuli voimaan 17. heinäkuuta 1919.kertoi aikaisemmin, että alueen sijainti erityisiä turvatoimia vaativan Mäntyniemen itäpuolella teki uuden käyttötarkoituksen löytämisestä vaikeaa, joten kaupunki keksi kääntyä Tasavallan presidentin kanslian (TPK) puoleen.on asemakaavassa osoitettu pääosin kulttuurihistorialliseksi ympäristönsuojelualueeksi. Alueen pinta-ala on 2,7 hehtaaria ja siihen kuuluu noin puolen hehtaarin vesialue.Lahjoitusalueella sijaitsee kolme rakennusta: 1880-luvulla valmistunut huvila, uudempi asuinrakennus ja venevaja. Kaikki rakennukset ovat tyhjillään. Kaupunki kertoo tiedotteessa sen suunnittelevan rakennusten purkamista ja siirtämistä. Kattavat rakennushistorialliset selvitykset on kaupungin mukaan teetetty, eikä se ryhdy mihinkään toimenpiteisiin ennen kuin tarvittavat luvat ovat vahvistuneet.asettui Meilahden Mäntyniemeen, kun arkkitehtien Reima ja Raili Pietilän suunnittelema virka-asunto valmistui vuonna 1993. Valtio hankki tarvittavat maa-alueet vuosina 1983 ja 1991.