Vantaan ratikasta ratkaiseva päätös ensi viikolla – Antti Lindtmanilla voi olla johdettavanaan samanlainen kokous kuin Sanna Marinilla Tampereella

Kaupunki

Vantaan ratikasta ratkaiseva päätös ensi viikolla – Antti Lindtmanilla voi olla johdettavanaan samanlainen kok

Juuri nyt

Enemmistö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vantaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy