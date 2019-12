Poliisihallituksen virkamies tarttui naistyöntekijän pakaraan ja pyysi saada kokeilla rintoja – tuomittiin ahdistelusta

Kaupunki

Poliisihallituksen virkamies tarttui naistyöntekijän pakaraan ja pyysi saada kokeilla rintoja – tuomittiin ahd

virkamiehenä toiminut mies on tuomittu naispuolisen työntekijän ahdistelusta, kertoo Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus. Teot tapahtuivat Espoon poliisiasemalla viime vuonna.Virkamies teki useamman kerran yhdyntäliikkeitä naistyöntekijän takapuolta vasten ja tarttui muutaman kerran tässä yhteydessä naisen lantiosta kiinni. Mies myös tarttui naista pakarasta kiinni naisen ollessa mahallaan kuntosalin laitteessa ja kosketti naista samalla sukupuolielinten alueelle, oikeus kertoo.Mies tuomittiin seksuaalisen ahdistelun lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta. Virkavelvollisuuden rikkominen liittyi oikeuden mukaan fyysisen ahdistelun lisäksi miehen työpaikalla ja työajalla toistuvasti käyttämiin kaksimielisiin ja seksuaalisesti vihjaileviin ilmaisuihin, jotka kohdistuivat pääsääntöisesti naisiin. Tällaiset puheet olivat jatkuneet vuodesta 2017.Mies käytti oikeuden mukaan käsiliikkeitä ja eleitä ilmaisujen tehostamiseksi. Hän muun muassa pyysi useita kertoja saada koskettaa naistyöntekijän rintoja, teki käsillään puristeluliikkeitä rintoja kohti ja kommentoi naisten pukeutumista ja eväitä seksuaalisessa mielessä.kohteeksi joutui sama nainen, jota mies ahdisteli fyysisesti. Nainen kertoi, että hänen suoristaessaan hametta alaspäin oli mies todennut, että hametta nostettiin väärään suuntaan. Työpaikalla liikkuneesta suhdehuhusta mies oli naisen mukaan todennut, että ”hänellekin pitää antaa”.Ehdotuksia joutuivat kestämään muutkin naispuoliset työntekijät. Toinen virkamiehen työtoveri kertoi, että mies oli lähestynyt häntä kädet ojossa sanoen saaneensa luvan kokeilla rintoja, koska esimies on poissa.Mies oli myös vessaan mennessään pyytänyt naisia tulemaan ”ravistamaan”.Mies myönsi tapahtumat kuntosalilla mutta kiisti ahdistelusyytteen muutoin. Puheistaan mies myönsi käyttäneensä satunnaisesti ronskia kieltä, mutta ei yleisesti tai jatkuvasti.mukaan se, että ahdistelu tapahtui osin vapaa-ajalla, mutta työpaikalla ei muuttanut arviota asian oikeudellisesta luonteesta. Virkamiehen menettely oli omiaan loukkaamaan naisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Käräjäoikeuden mukaan teon moitittavuutta lisäsi se, että mies käytti väärin luottamussuhdetta eli työtoveruutta.Noin viisikymppinen mies tuomittiin tiistaina seksuaalisesta ahdistelusta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 50 päiväsakkoon, josta tulee miehen tuloilla maksettavaa 1 700 euroa. Lisäksi hänen on maksettava naiselle 500 euroa kärsimyskorvauksia.Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, joten siitä voi valittaa hovioikeuteen.