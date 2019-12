Kaupunki

Varkaat vaihtoivat avaimet toisiin autokauppojen yhteydessä, kaksi epäiltyä ja yksi auto yhä kateissa

Helsingin

Poliisin

poliisi on tutkinut kolmea törkeää autovarkautta, joissa auton ostajaksi esiintynyt mies on vaihtanut auton avaimen ja varastanut auton, Helsingin poliisilaitos tiedottaa.Kaikki tapaukset sattuivat marraskuussa. Poliisin esitutkinnan mukaan 11. marraskuuta ulkomaalaistaustainen, englantia puhunut mieshenkilö oli ottanut yhteyttä Helsingissä asuvaan henkilöön, joka myi autoaan internetissä.Mies oli halunnut koeajaa auton ja tullut paikalle toisen ulkomaalaistaustaisen, englantia puhuneen miehen kanssa. Miehet halusivat kaupanteon yhteydessä nähdä auton kummatkin avaimet. Jossain vaiheessa epäillyt vaihtoivat auton avaimet siten, että myyjälle jäi käteen niin sanottu tyhjä avain, joka ei toiminutkaan.”Myyjä on myöhemmin huomannut, että hänen autonsa on kadonnut parkkipaikalta”, kertoo rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Outi Petersohn-Järvinen tiedotteessa.mukaan kaksi muuta epäiltyä törkeää varkautta ovat edenneet lähes samalla tavalla kuin ensimmäinen. Ne tehtiin molemmat 19. marraskuuta Vantaalla ja Helsingissä. Myös niissä tapauksissa autoa oli tullut katsomaan kaksi englantia puhuvaa ulkomaalaistaustaista miestä.Poliisi sai pysäytettyä yhden autoista ja epäillyistä Tallinnan satamassa. Toinen varastetuista autoista on edelleen kateissa, kolmas on luovutettu omistajilleen.Esitutkinta kaikissa tapauksissa on jo loppusuoralla. Poliisi on vanginnut yhden epäillyn tapauksiin liittyen, ja asiaa käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa tammikuun lopussa. Kaksi muuta epäiltyä on vangittu poissaolevina. Heistä on tehty eurooppalainen pidätysmääräys.Tiedotteessa poliisi kehottaa varovaisuuteen internetissä käytävässä autokaupassa.”On mahdollista, että kyseinen toimintamalli ilmenee jossakin vaiheessa uudelleen. Ihmisten kannattaa pitää silmät auki myyntitilanteissa ja olla avainten kanssa erityisen tarkkoina”, Petersohn-Järvinen sanoo.