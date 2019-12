Kaupungin työntekijät löysivät nipun avaamattomia posteja kävelytien varrelle sijoitetusta roskakorista Vantaalla

Kaupunki

Kaupungin työntekijät löysivät nipun avaamattomia posteja kävelytien varrelle sijoitetusta roskakorista Vantaa

Vantaan

Aluepäällikkö

Huhtalan

kaupungin työntekijät löysivät roskakoreja tyhjentäessään nipun avaamattomia posteja. Postit olivat Hiekkaharjussa Sipulipuiston kupeessa, lähellä Tarhurintietä kävelytielle sijoitetussa roskakorissa.Työpari tyhjensi roskakoria maanantaina noin kello kahdelta iltapäivällä, kun nippu avaamattomia kirjeitä ja sanomalehtiä osui heidän käsiinsä. Nipussa oli postia eri henkilöille, muun muassa Kelalta.”Me tyhjennämme roskakorit kerran viikossa, eli viikon sisällä niiden on pitänyt sinne ilmestyä”, toinen kaupungin työntekijöistä kertoo.”Olimme lähdössä viemään niitä takaisin Postille, kun törmäsimme postinjakajaan, joten annoimme postit hänelle.”Postinjakaja lupasi viedä postit oikealle omistajilleen. Siitä, miten avaamattomat postit ovat joutuneet roskakoriin, ei ole tietoa.Tomi Huhtala kertoo, että tapaus on Postilla tiedossa. Tapaus sattui viime viikon torstaina.Jakajan pyörälaukusta oli hävinnyt postia, ja nyt löytyneet kirjeet osoittautuivat samaksi postiksi.”Meillä ei valitettavasti ole joka paikassa vielä lukollisia laukkuja polkupyörissä. Siinä voi tietenkin näin päästä käymään.”Posti on tehnyt asiasta ilmoituksen sisäiseen turvallisuusyksikköönsä.mukaan postia viedään pääkaupunkiseudulla lajittelijoiden laukuista muutamia kertoja vuodessa. Posti tekee kirjevarkauksista rikosilmoitukset ja käy asian läpi sisäisesti.Postilla ei ole olemassa yksittäisten lähetysten seurantaa siitä, mitä lähetyksiä ja kenelle kunakin päivänä on menossa. Asiakkaita ei siis voida informoida varkauksista.”Lähetysten seuranta on kyllä tulossa, mutta se ei ole vielä tätä päivää”, Huhtala sanoo.Pääkaupunkiseudulla valtaosassa pyöriä on lukolliset laukut ja myös kärryissä on lukot, Huhtala kertoo. Lukottomat vanhanmalliset laukut pyritään vaihtamaan lukollisiin.Huhtala ei osaa arvioida, miksi jakajien laukut kiinnostavat varkaita.”En ole siihen ajatusmaailmaan päässyt sisään. Kai siinä on toive, että sieltä löytyisi jotain rahanarvoista.”