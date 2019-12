Vapaavuori: Helsingin varhaiskasvatuksen tila on kriittinen – Puolelle ruotsinkielisistä lapsista tarjotaan suomenkielistä paikkaa

Kaupunki

Helsingin

päiväkotien pula henkilökunnasta on kasvanut kriittiseksi, sanoo pormestari Jan Vapaavuori (kok). Eniten tämä näkyy tammikuussa ruotsinkielisellä puolella, jossa puolelle lapsista ollaan tarjoamassa paikkaa suomenkielisestä päiväkodista, kun muuta ei ole.”Henkilöstön saatavuus on jo niin haasteellista, ettemme pysty täyttämään kaikkia lain velvoitteita kielellisten oikeuksien näkökulmasta”, pormestari sanoo tiedotteessa.Hänestä on olemassa selvä riski, että ongelma tulevaisuudessa vain laajenee. Hän ei tässä yhteydessä kerro mistään uusista konkreettisista toimista tilanteen korjaamiseksi kaupungin omilla päätöksillä, mutta esittää listan vaatimuksia valtiolle.Varhaiskasvatuksen opettajista on ollut jo vuosia kova pula. Myös lastenhoitajia on alkanut olla vaikea löytää töihin tarpeeksi. Nyt Helsingin suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa on avoinna yhteensä 233 opettajan ja 291 lastenhoitajan tehtävää. Hakijoita on, mutta huolestuttavan vähän, arvioi pormestari.vaatii valtiolta kiireesti toimia. Näitä olisivat lisäaloituspaikat sekä yliopistossa että lastenhoitajien koulutuksessa sekä muuntokoulutusta, jonka avulla voisi pätevöityä joustavasti varhaiskasvatuksen yhdestä tehtävästä toiseen.Kaupunki on myös useita vuosia hakenut turhaan koulutuksen järjestämislupaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon ammatillisessa oppilaitoksessaan, mikä on toinen väylä lastenhoitajaksi lähihoitajan tutkinnon ohella.Lisäksi Vapaavuori haluaa, että valtio ja suuret kaupungit laativat yhdessä alan vetovoimaa lisäävän ohjelman.kriittistä tilannetta ratkomaan hän kertoo perustavansa ryhmän, jota johtaa kansliapäällikkö Sami Sarvilinna. Helsingin osalta hän ei muuten erittele tulevia muutoksia tai lupaa pikaisia toimia, vaan kertoo sen sijaan, että kaupunki on aiemmin esimerkiksi nostanut palkkoja, lisännyt mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen ja mentorointiin ja parantanut sijaisten saatavuutta.”Kaupunki on tehnyt monia toimenpiteitä tilanteen ratkaisemiseksi, mutta on epäonnistunut ongelman kokonaisvaltaisessa hoitamisessa.”Hän listaa syiksi kriisiin alan koulutuspaikkojen riittämättömyyden ja uuden varhaiskasvatuslain. Lisäksi hän arvioi, että kaupunki on pahentanut ongelmaa, kun Helsingissä on haluttu houkutella isompi osuus lapsista varhaiskasvatukseen esimerkiksi viisivuotiaiden maksuttomalla varhaiskasvatuksella. Helsinki on myös leikannut kotihoidon tuen kuntalisää.