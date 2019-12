Kaupunki

Helsingin vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajaksi Reetta Vanhanen

Helsingin

Vanhanen

Tiedotteen

vihreiden valtuustoryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Reetta Vanhanen, 29.Vihreiden ryhmän puheenjohtajan tehtävästä sivuun jää Kaisa Hernberg. Hernberg oli ryhmän johdossa tammikuusta 2019.on koulutukseltaan lääketieteen tohtori ja erikoistuu parhaillaan anestesiologiaan ja tehohoitoon. Hän on myös Husin hallituksen jäsen.”Valtuustokautta on vielä puolitoista vuotta jäljellä, ja meillä on paljon tehtävää edelleen. Tarvitsemme tekoja perusterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen vahvistamiseksi. Toivon, että saamme myös kävelykeskustan kehittämisen vauhtiin”, Vanhanen kertoo ryhmän tiedotteessa.mukaan Vanhanen on lähtenyt politiikkaan ilmaston ja ympäristön puolustamisen sekä paremman terveydenhuollon ja erityisesti mielenterveyspalveluiden kehittämisen vuoksi.