Anni Sinnemäki oli rajusti kiusanneen johtajan esimies, mutta ei puuttunut tilanteeseen tarpeeksi: ”Olemme epäonnistuneet”

Kaupunki

Anni Sinnemäki oli rajusti kiusanneen johtajan esimies, mutta ei puuttunut tilanteeseen tarpeeksi: "Olemme epä

Helsingin

Apulaispormestari

Miksei

käräjäoikeus tuomitsi Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston (ATT) toimitusjohtajana toimineen Sisko Marjamaan työturvallisuusrikoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 35 päiväsakon rangaistukseen.Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi Helsingin kaupungin 15 000 euron yhteisösakkoon.Käräjäoikeus piti raskauttavana, ettei kaupunki ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin epäkohdan poistamiseksi, vaikka alaiset viestittivät toimitusjohtajan menettelystä ja uhrin epäasiallisesta kohtelusta lukuisia kertoja.Alaiset olivat ottaneet yhteyttä sekä maankäytön entiseen apulaiskaupunginjohtajaan Hannu Penttilään (sd) kuin myös hänen seuraajaansa Anni Sinnemäkeen (vihr).Sinnemäki kommentoi Helsingin saamia sakkoja HS:lle keskiviikon valtuustokokouksessa. Hän oli tuomitun suora esimies apulaiskaupunginjohtajana.”Helsingillä on nollatoleranssi kiusaamiselle ja tämä tapaus osoittaa, että olemme epäonnistuneet”, Sinnemäki sanoo.Sinnemäen mukaan on tärkeää, että ATT:n tapahtumia on nyt katsottu perusteellisesti ja tilannetta on analysoitu monelta kantilta. Hän sanoo, että kaupungin esimiesten ohjeistuksia on jo selkeytetty ja parannettu.Sinnemäen mukaan Helsinki oli perillä ATT:n huonosta työilmapiiristä ja ongelmista jo pitkään, mutta niihin puuttumiseksi ei tehty tarpeeksi asioita.tiedettyihin epäkohtiin puututtu tiukasti?”Luulen, että yksi tekijä tässä on ollut se, että ongelmat olivat niin pitkäkestoisia. Tästä tuli vaikea vyyhti”, Sinnemäki sanoo tovin mietityään.Sinnemäki kertoo, että käräjäoikeuden tuomio on osoittanut selviä epäkohtia kaupungin prosessissa.”Yksi tärkeä johtopäätös on se, että tällaisiin tapauksiin pitää jatkossa puuttua heti alkuvaiheessa. Tämä on ollut opettavainen prosessi.”