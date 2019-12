Kaupunki

HS:n piparikisaan ilmoittautui ”täysin lapasesta lähtenyt” suurteos

lähti täysin lapasesta”, myöntää Paasitornin toimitusjohtaja Osku Pajamäki heti kärkeen.Pajamäki lähetti torstaina HS:n kaupunkitoimituksen piparikisaan kuvia valtavasta Paasitornia esittävästä piparkakkutalosta, joka sai leuat loksahtelemaan toimituksessa.Teosta ei kuitenkaan hyväksytty mukaan kilpailuun kahdesta syystä: se valmistui myöhässä ja sen valmistamisessa on käytetty kepulikonsteja.Osa suuren rakennelman kantavista seinistä on kapalevyä eli puolen sentin paksuista muun muassa askarteluun käytettävää materiaalia. Osallistuminen umpeutui keskiviikkona.”Ei tätä voisi kilpailuun ottaa mukaan. Tämä meni ihan Dubai-tasolle”, Pajamäki naureskelee puhelimitse.Paasitorni-piparkakkutaloa pääsee nyt ihastelemaan Hakaniemeen Paasitornin ala-aulaan, jossa se on kaiken kansan nähtävillä.pääarkkitehtinä ja rakennusjoukkojen nokkamiehenä toimi graafikko Ville Helttula. Helttula kertoo, että Pajamäki ehdotti hänelle, että tänä jouluna voisi tehdä ”jotain vähän massiivisempaa”.Helttula tarttui toimeen. Hänen avukseen urakkaan ryhtyivät Nora ja Miro Kannisto.Kolmikko paiski hommia viikon aikana noin 100 tuntia. Tämän lisäksi aikaa käytettiin suunnitteluun. Suuria piparkakkulevyjä valmistettiin Paasiravintolassa noin 40. Karamelliä kului arvion mukaan 20–30 kiloa. Seiniin ja kattoon aseteltua karkkinauhaa työssä on noin 100 metriä.Yksityiskohtia on runsaasti. Esimerkiksi Paasitornin vieressä kelluva Meripavilijonki on tehty kokonaan syötäväksi.Piparkakkutalon alusta on toiselta reunaltaan 130 senttimetriä ja toiselta 180 senttimetriä. Paasitornilla korkeutta on vajaa metri.”Nyt on selkä kipeänä”, Helttula kertoo uupuneena.sanoo, että hänenkin mielestään kapalevyjen käyttö piparkakkutalossa on huijausta. Fysiikan lait kuitenkin pakottivat tällaiseen ratkaisuun.”Kyllä piparitalon pitäisi olla sellainen, että se rikotaan loppiaisena ja lapset saavat syödä sen kokonaan. Tässä teoksessa on esimerkiksi liimaa.”Helttula kertoo olevansa tyytyväinen siihen, että Hesarin piparikisa säilyy jatkossakin kevytmielisenä.