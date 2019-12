Pillit päällä ajanut poliisi rysäytti punaisia päin toisen auton kylkeen Espoossa: Kaksi loukkaantui, oikeus ei tuominnut rangaistukseen

Kaupunki

käräjäoikeus jätti tuomitsematta rangaistukseen hälytysajon aikana kolaroineen vanhemman konstaapelin.24 vuotta hälytystehtäviä suorittanut poliisi sai helmikuussa 2018 a-kiireellisyysluokan tehtävän Espoon Vallikallion Shellille, jonne piti ajaa ääni- ja valomerkit päällä. Kiireellisyysluokka oikeutti ajamaan punaisia liikennevaloja päin.Shelliltä tulleen ilmoituksen mukaan kaksi erittäin päihtynyttä miestä oli nousemassa autoon.Shellille konstaapeli ajoi reipasta ylinopeutta poliisin pakettiautolla. Esimerkiksi kuudenkympin alueella ajettiin satasta.Kehä II:n ja Karapellontien risteyksessä poliisin nopeus oli lähes 120 kilometriä tunnissa, kun hän ajoi päin punaisia liikennevaloja ja törmäsi oikealta tulleeseen Karapellontieltä vihreitä päin tulleseen henkilöautoon.Törmäyksen jälkeen autot osuivat vielä kolmanteen pysähtyneeseen autoon. Vihreitä päin ajaneessa autossa kaksi henkilöä saivat useita luunmurtumia ja muita vammoja. Kolme autoa vaurioitui.Poliisi oletti, että risteykseen ajanut kuljettaja olisi havainnut hälytysajon.tuomitsi poliisimiehen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta mutta jätti hänet tuomitsematta rangaistukseen. Poliisi ei tuomion mukaan noudattanut tarpeellista varovaisuutta hälytystehtävässään.Käräjäoikeus katsoi, että poliisi on ollut suorittamassa sellaista kiireellistä virkatehtävää, jossa hänellä on ollut oikeus poiketa liikennesäännöistä.Tuomion mukaan poliisin syyksi luettu huolimattomuus on ilmennyt siten, että hän on nopeassa tilanteessa tekemänsä virheellisen päätelmän perusteella ohittanut punaista valoa näyttävän liikenneopastimen huomattavalla nopeudella vahinkoseurauksin.Kyseisen tien, risteyksen ja kokonaistilanteen huomioon ottaen käräjäoikeus arvioi, että poliisin syyllisyys tilanteessa on varsin vähäinen.teosta aiheutui selvä vahinkoseuraus, käräjäoikeus päätti kyseessä olleen tilanne, jossa rangaistus voidaan jättää tuomitsematta.Tuomion mukaan poliisin menettely ei osoittanut, että hän olisi suhtautunut vakavan vaaran mahdollisuuteen toisen hengelle tai terveydelle hyväksyvästi tai välinpitämättömästi.