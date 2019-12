Kaupunki

Löyly-saunan arkkitehdit suunnittelevat uuden kylpylähotellin Töölöön

Taivallahden rantaan on suunnitteilla uusi kylpylä- ja majoituskokonaisuus, jonka on tarkoitus avata ovensa vuonna 2021.Soulmade Helsinki -nimiseen kylpylähotelliin on suunniteltu tiloja yhteiskäyttöön ja kuntoiluun sekä tiloja rauhoittumiseen. Lisäksi sinne tulee kylpylä ja majoittumispalvelut.Kylpylähotellia alkaa pyörittämään saksalainen Soulmade-ketju. Soulmade järjesti syksyllä Helsingin kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton kanssa suunnittelukilpailun, jonka voitti Avanto Arkkitehdit. Avanto Arkkitehdit on suunnitellut aikaisemmin Helsinkiin esimerkiksi yleisen saunan ja ravintola Löylyn.”Arkkitehtikilpailuun lähetettyjen ehdotusten arvioinnissa otettiin huomioon Taivallahden arvokas maisemakokonaisuus ja Helsingin kaupunkistrategia, jonka mukaisesti kaupungin tulee olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä”, kertoo Helsingin kaupungin maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen tiedotteessa.Helsingin kaupungin tiedotteen mukaan Taivallahden rantaa pitkin kulkeva ulkoilureitti säilyy ennallaan ja niemen päähän rakennetaan puisto.Soulmade on kehittänyt ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavaa rakentamisprosessia, joka hyödyntää luonnonmateriaaleja, kuten puuta. Ensimmäinen hotelli on avattu Münchenissä vuonna 2016 ja se on voittanut useita design-palkintoja.Hotellissa on kiinnitetty erityistä huomiota paikallisiin, luonnonmukaisiin ja vegaanisiin tuotteisiin ja energiatehokkuuteen, esittelytekstissä sanotaan. Myös paikalliset asukkaat on huomioitu muun muassa olohuonemaisen aulatilan avulla, jossa järjestetään tapahtumia.unohdetuksi luultu kylpylähanke heräsi eloon keväällä, kun Helsingin kaupunkilautakunta esitti tontinvarausta kylpylähotellihankkeen suunnittelua ja arkkitehtuurikilpailua varten.Aikoinaan kylpylähankkeesta Taivallahteen käytiin kova kiista. Kiista kiersi ensin kaupungin päätöksenteossa ja sitten eri oikeusasteissa vuosien ajan.Kylpylähotellin asemakaava hyväksyttiin Helsingin kaupunkisuunnittelu­lautakunnassa 2004 ja kaupunginvaltuustossa 2007.Yksityishenkilö ja Helsingin kaupunkisuunnitteluseura valittivat päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituksissa katsottiin muun muassa, että asemakaavan muutos on yleiskaavan ja ympäristönsuojelulain vastainen. Lisäksi päätöstä pidettiin puutteellisesti valmisteltuna.Korkein hallinto-oikeus hylkäsi asemakaavan muutoksesta tehdyn valituksen kesäkuussa 2009. Valituksen kaaduttua Taivallahteen voidaan rakentaa 2–3-kerroksinen kylpylähotelli, jossa on 12 300 kerrosneliömetriä.