Kaupunki

Kaksi rikollisjengi United Brotherhoodin jäsentä tuomittiin vankeuteen törkeästä kiristämisestä

Helsingin

Tuomittu

Rikoslain

hovioikeus tuomitsi kaksi järjestäytyneen rikollisjengi United Brotherhoodin jäsentä kolmen kuukauden vankeuteen törkeästä kiristämisestä.Asianomistajan kertomuksen mukaan hänen muutaman sadan euron velasta oli kasvanut tuhansien eurojen velka, joka oli siirretty United Brotherhoodin perittäväksi. Oikeuden mukaan tuomitut vaativat asianomaiselta marraskuussa 2018 yhteensä 1 800 euron suuruista perusteetonta velkaa.Oikeus katsoi, että tuomittujen jengiläisten välinen suhde oli United Brotherhoodin hierarkian mukaisesti esimies–alaissuhde, toisen ollessa jäsen ja toisen kokelasjäsen.Rikollisjengin jäsenenä jo toiminut tuomittu suoritti tapahtuma-aikaan vankilassa vankeusrangaistusta ja antoi kokelasjäsenelle sieltä toimeksiannon perusteettoman velan perintään. Oikeuden mukaan teko tehtiin yhteisymmärryksessä ja tietoisena siitä, että perittävä maksu oli perusteeton.kokelasjäsen tapasi asianomaisen ensin huoltoasemalla Vihdintiellä ja seuraavana päivänä huoltoasemalla Metsälässä vaatien perusteetonta 1 800 euron velkaa.Oikeuden mukaan perusteettoman velan perintä tapahtui nimenomaan United Brotherhoodin nimissä, jolla on väkivaltainen maine liittyen muun muassa kiristystyyppiseen rikollisuuteen. United Brotherhoodin tiedetään pystyvän varsin väkivaltaisiin tekoihin periessään vaatimiaan velkoja.Näin ollen oikeus katsoi, että kiristyksessä on uhattu vakavanlaatuisella rikoksella, joka vaarantaisi asianomaisen hengen ja terveyden. Ottaen huomioon, että teko tehtiin rikollisjengi United Brotherhoodin nimissä, tekoa on pidettävä myös kokonaisuutena törkeänä.Vankeustuomion lisäksi oikeus tuomitsi miehet menettämään valtiolle perusteettomasti perityt 1 800 euroa.United Brotherhoodissa on noin 100–120 jäsentä, joista noin puolet ovat vankilassa, kerrotaan tuomiossa.mukaan kysymyksessä on törkeä kiristys muun muassa silloin, kun kiristyksessä uhataan vakavanlaatuisella rikoksella, joka vaarantaisi toisen hengen tai terveyden tai aiheuttaisi huomattavaa vahinkoa toisen omaisuudelle.