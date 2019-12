HS:n piparikisassa ei pelätty ottaa kantaa ajankohtaisiin tapahtumiin – Äänestä omaa suosikkiasi pipariteoksista

Kaupunki

HS:n piparikisassa ei pelätty ottaa kantaa ajankohtaisiin tapahtumiin – Äänestä omaa suosikkiasi pipariteoksis

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toimituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finaaliin

Aikuisten sarjan finalistit

Lasten sarjan finalistit

on aika valita joulun 2019 upeimmat HS-pipariteokset.Tänä vuonna piparikisan teemana on vuosi 2019 pääkaupunkiseudulla. Kilpailijat taiteilivat piparista siis teoksia, mitä heille erityisesti jäi mieleen kuluneesta vuodesta pääkaupunkiseudulla.Äänestä omaa suosikkiasi tämän jutun lopussa. Suosikkiaan voi äänestää keskiviikkoon 18.12. saakka.esiraati valitsi kisaan lähetetyistä valokuvista yhteensä 20 teosta finaaliin: kymmenen lasten sarjasta ja kymmenen aikuisten sarjasta.Tänä vuonna suosituimpia aiheita olivat ilmastomielenosoitukset, Helsingin katutyömaat, Postin lakko ja Suomi–Liechtenstein-jalkapallopeli.Teoksissa nostettiin myös rohkeasti esiin muita ajankohtaisia asioita, kuten hoitajapula ja keskelle katua pysäköidyt sähköpotkulaudat.valituissa töissä toteutui monipuolisesti pääkaupunkiseudun vuosi 2019.Mikä on oma suosikkisi? Äänestä aikuisten ja lasten sarjassa!