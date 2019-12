Kaupunki

Riikka Koskenniemi maaniteltiin kakkukahveilta sumokehään: Nyt hän puskee miesten päälle ”kuin Fiat 500”

Nainen ja mies paiskautuvat rajusti toisiaan päin aloituskomennon jälkeen. Kädet hakevat otetta vyöstä, ja kehot pinnistelevät äärimmilleen.Tällä kertaa nainen on parempi.Ottelua on kestänyt vain muutaman sekunnin, kun Riikka Koskenniemi pakottaa Edi Aaltosen astumaan jalallaan kehän rajan ylitse ja kumartaa voittajana.Sumopainissa puhuu liha: suuremmalla ottelijalla on etu puolellaan.Ja Aaltonen painaa vain 105 kiloa.Maunulan liikuntahallissa. Verholla kahtia jaetun salin toisella puolella pienet pojat harjoittelevat painia punaisissa trikoissaan.Aina silloin tällöin utelias silmäpari kurkistaa verhon taakse, sillä onhan toisella puolella perin merkillistä nähtävää: aikuisia, jotka ovat omaa isää isompia. Paljon isompia.Alkamassa ovat Helsingin Sumo -seuran viikoittaiset treenit. Hallille on kuitenkin päässyt vain kolme ottelijaa, sillä moni seuran jäsenistä on loukkaantunut.”Tämä on fyysinen laji, jossa voi sattua. Meille on tullut kokeilemaan monia muita kovia lajeja treenaavia tyyppejä. He ovat yleensä jääneet aika pian pois”, kertoo seuran valmentaja Jarkko ”Jaska” Aaltonen.Suomalaiset sumopainijat voi laskea kahden käden sormilla ja yhden jalan varpailla. Helsinkiläisseurassa harrastajia on kymmenkunta ja Seinäjoella viisi.Vähäisestä määrästä huolimatta kansainvälinen menestys on ollut melkoinen. Tänä vuonna suomalaispainijat ovat saavuttaneet yhden MM- ja kaksi EM-pronssia. Mitaleista kaksi toi vaasalainen Oskari Riihioja.”Tavoitteena meillä on pärjätä ja pitää laji hengissä”, Aaltonen sanoo seuran tavoitteista.Vantaalainen Aaltonen päätyi sumopainiin amerikkalaisen jalkapallon kautta. Hän oli pelannut peliä itsekin ja alkoi valmentaa Helsingin Roostersin junioreita, kun oma poika Edi alkoi pelata.Roostersissa Aaltonen tapasi joukon pelaajia, jotka treenasivat sivulajinaan sumoa.Voisi kuvitella, että japanilainen perinnepaini on hyvin kaukana amerikkalaisesta pallopelistä, mutta ei.”Kaikki meidän seuramme sumopainijat ovat joko pelanneet tai pelaavat jenkkifutista linjamiehinä. Linjassa on sama aloitusasento kuin sumossa, ja myös räjähtävä lähtö on tärkeässä osassa”, Aaltonen kertoo.Seinäjoella harrastajien tausta on painissa.”Meillä on seinäjokisiin verrattuna sellainen filosofinen ero, että he yrittävät kaatoja ja heittoja painitaustansa takia. Me taas pyritään voittamaan ottelut useammin työntämällä vastustaja pois ottelualueelta.”Seinäjoesta poiketen Helsingissä on myös naispainijoita.”Me ollaan sillä tavalla tasa-arvoisia, että miehet ja naiset ottelevat treeneissä keskenään. Naiset myös pärjäävät matseissa”, Jarkko Aaltonen sanoo ja Edi Aaltonen vahvistaa:”Esimerkiksi Riikka heittelee mua kehässä ihan mennen tullen.”Aaltosen puolustukseksi sanottakoon, ettei hän kilpaile sumossa. Riikka Koskenniemi taas on naisten EM-pronssimitalisti.helsinkiläinen Koskenniemi, 28, päätyi sumopainijaksi amerikkalaisen jalkapallon kautta. Hän oli aloittanut pelaamisen vuonna 2014 Roostersin riveissä.Sumopiireissä oli pantu merkille, että Suomen maajoukkueen hyökkäyksen linjassa pelaava nainen sopisi lajiin. EM-kisojen naisten sarjaan täytyi saada koottua kolmihenkinen joukkue, joten piti rekrytoida uusi painija.Alkoi suostuttelu, joka huipentui Koskenniemen äidin 60-vuotisjuhlille kesällä 2018. Koskenniemi oli juuri ottamassa syntymäpäiväkakkua, kun puhelin soi.”Riikka Kallio ja Mikko Toiminen soittivat ja taivuttelivat vuoronperään aloittamaan treenaamisen. Mun oli pakko suostua, että sain kakun syötyä rauhassa”, Koskenniemi muistelee.ehti harjoitella sumoa vain vajaan vuoden ennen Tallinnassa pidettyjä EM-kilpailuja. Kisoissa hän otti elämänsä ensimmäiset yksilösarjan ottelut, eikä alku ei ollut lupaava.”Heti ensimmäisessä ottelussa vastaan tuli ukrainalainen, joka puski heti solisluuhun. Olin siitä vähän sokissa.”Ukrainalainen vei voiton. Sen jälkeen Koskenniemi kaatoi vastustajan jos toisenkin ja oli yhtäkkiä pronssiottelussa. Sitä hän ei tosin ymmärtänyt, koska otteluita oli paljon ja meno ympärillä tuntui ensikertalaisesta kaaokselta.”Onneksi en tajunnut. Jos olisin tiennyt olevani mitaliottelussa, olisin varmaan jäätynyt”, Koskenniemi kertoo.”Ihmettelin vaan matsin jälkeen, kun Jaska tuuletti kehän reunalla. Tajusin vasta, kun muut lähtivät menemään ja Jaska tuli kehään kertomaan sen mulle päin naamaa.”Vuosi 2019 oli Koskenniemelle muutenkin juhlavuosi: hän oli voittamassa elokuussa amerikkalaisen jalkapallon EM-kultaa Suomen naisille Leedsissä, Englannissa.jakaantuu ammattilais- ja amatööripainiin. Japanissa harjoitettava ammattisumo on monelle tutumpi: valtavat vähäpukeiset miehet runnovat toisiaan savesta tehdyssä kehässä.Varsinainen kilpasumo taas on amatöörien harrastus, jota harrastetaan Japanin ulkopuolella etenkin Itä-Euroopassa.Lajit poikkeavat siten, että amatöörisumossa on painorajat ja naisten sarjat. Perinteiseen japanilaiseen sumoon liittyvät šintolaisen uskonnon seremoniat on suurelta osin jätetty pois.Jarkko Aaltosen mukaan Suomessa sumo on vieläkin riisutumpaa.”Ei meillä ole vyöarvoja tai hierarkioita. Edustamme tällaista pohjoista tyyliä: kehään ja turpaan.”luulo on, että sumopainijat ovat aina valtavan kokoisia. Amatööripainijat voivat kuitenkin myös olla melko pieniä.”Kevyin naisten sarja on alle 55-kiloiset”, Koskenniemi sanoo.Hän itse painii raskaassa, yli 95 kilon sarjassa. Sumokilpailuissa on judon tapaan myös avoin sarja, johon voivat osallistua kaikki painosta riippumatta.”Kerran avoimessa vastaan tuli niin pieni nainen, että otin sitä vyöstä kiinni, kannoin pois kehästä ja laskin siististi alas”, Koskenniemi sanoo.”Mutta on siellä myös tosi isoja tyyppejä. Venäjän suurin naispainija painaa 180 kiloa. Se on tosi pelottava.”Amatöörisumossa pärjäävät Jarkko Aaltosen mukaan kuitenkin parhaiten noin 115-kiloiset urheilulliset painijat, joilla on kuntoa, nopeutta, lihaksia ja ketteryyttä. Urheilullisuus on lisääntymässä myös japanilaisessa ammattilaissumossa.”Tekniikat ovat kehittyneet, eikä pelkällä massalla enää pärjää. Noin 140–150-kiloiset pärjäävät parhaiten.”Suomi on sumomaana pieni kummajainen. Lajia ei nimittäin juuri harrasteta Länsi-Euroopassa Saksaa lukuun ottamatta, eikä esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa ei ole yhtäkään painijaa.”Kerran Ruotsista meihin otti yhteyttä joku Svante, kun me oltiin lähin sumoseura. Ei sitä kuitenkaan ole täällä näkynyt”, Aaltonen kertoo.Amatöörisumoa hallitsevat Itä-Euroopan maat: Bulgaria, Georgia, Puola, Romania, Ukraina, Venäjä – ja yllättäen naapurimaa Viro. Virossa harrastajia on yli 200.Syynä on Kaido Höövelson, liki kaksimetrinen ja 183-kiloinen jättiläinen, joka paini Japanissa ammattilaisena vuosina 2004–2011. Baruto-nimellä otellut Höövelson saavutti ranking-listan kakkossijan ennen kuin ura päättyi jalkavammaan.”Höövelson on suuri julkkis Virossa. Kaikki tietävät, kun on Baruto. Höövelson on nyt kansanedustajana Viron parlamentissa”, Aaltonen sanoo.sumon EM-kilpailut otellaan jo pääsiäisenä Bakussa, Azerbaidžanissa. Siksi Maunulassa virtaa keskiviikkoiltana hiki.Treenien aluksi tosin joudutaan pohtimaan, minkälaisia liikkeitä voidaan lämmittelyksi tehdä, sillä ”kaikilla on polvet paskana”, kuten valmentaja asian määrittelee.Sitten venytellään, punnerretaan, tehdään vatsalihasliikkeitä ja harjoitellaan lähtöä rynnistämällä päin Aaltosen pitämää tyynyä. Riikka Koskenniemi työntää valmentajansa kehästä ulos rajulla työnnöllä.”Olo on vähän kuin olisi jäänyt Fiat 500:n alle”, Aaltonen huokaa törmäyksen jälkeen.Se ei ole kevyesti sanottu, sillä Aaltosella on elopainoa 141 kiloa.