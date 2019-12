Kaupunki

Helsingin seudulla järjestetään tänäkin viikonloppuna lukuisia joulumyyjäisiä

Noin 100 myyjää ja myyntipistettä tarjoavat monenlaisia herkkuja joulupöytään ja valikoiman designia ja käsitöitä. Ohjelmassa on Kari Kanalan Tiernapojat ja Belenos Art -ryhmän tuliesitys sekä lauluyhtye Escappellan esitykset. Hyvän mielen alpakat ovat kaikkien rapsuteltavina, ja poniratsastusta on tarjolla lapsille. Lisäksi dj, levykirppis ja levymessut sekä taidemyyjäiset. Teurastamo (Työpajankatu 2) klo 10–17. Vapaa pääsy.Löytöjä pukinkonttiin perinteisiltä Bulevardin joulumarkkinoilta Vanhasta Kirkkopuistosta pop up -hengessä. Bulevardi 3 (Bulevardi 3) klo 11–16. Vapaa pääsy.Joulumarkkinat lauantaina 14.12. kartanon päärakennuksessa. Sunnuntaina 15.12. jouluista ohjelmaa kartanon pihapiirissä. Pihapiiristä löytyvät myös tonttuaitta ja seimiaitta. Håkansbölen kartano (Kartanontie 1, Vantaa) klo 10–15. Vapaa pääsy.Joulumarkkinoilla käsitöitä, herkkuja ja ruokamökkejä. Helsingin perinteiset torikauppiaat ry järjestää. Havis Amandan aukio (Pohjoisesplanadi) ma–su klo 10–18.Joulutori ja ruokapihoja. Vanhanajan karuselli sekä jouluista ohjelmaa ja joulupukki paikalla viikonloppuisin. Avoinna Senaatintorilla ti–pe klo 11–20 ja la–su klo 10–20. Vapaa pääsy.Helsingin ortodoksinen seurakunta (Unioninkatu 39 A) klo 12–15. Vapaa pääsy.Taiteilijayhteisö Kolmannen Kerroksen joulumyyjäiset. Myytävänä käsitöitä, taidetta, kortteja, koruja, tekstiilejä, kudottua, keramiikkaa, kirpputori. Taiteilijayhteisö ja Galleria Kolmas Kerros (Hämeentie 157) klo 12–16. Vapaa pääsy.Mm. Kiondo-koreja sekä käsin veistettyjä ja maalattuja joulukoristeita. Mifuko Outlet (Hämeentie 130A) klo 12–17. Vapaa pääsy.Myynnissä joululeivonnaisia, karjalanpiirakoita, piiraita, kahvikakkuja ja gluteenittomia leivonnaisia. Lounasbuffet ja kahvio. Ulkokirpputorilla mm. kristallia, posliinia ja kynttilänjalkoja. Stefanoskoti (Hallatie 2 B) klo 10–14. Vapaa pääsy.Myynnissä käsin tehtyjä tuotteita, kuten neuleita, joulukoristeita ja leipomuksia. Buffetti ja arpajaiset. Kotiseututalo Påkas (Vanha Kuninkaalantie 2, Vantaa) klo 10–15. Vapaa pääsy.Myynnissä on niin suuria kuin pieniäkin teoksia nuorilta kuvataiteilijoilta – maalauksia, veistoksia, taidegrafiikkaa ja valokuvateoksia. Exhibition Laboratory (Merimiehenkatu 36) klo 11–18. Vapaa pääsy.Taidetalon puuhapajoissa valmistetaan jouluisia koristeita, ulkona kuljetaan jännittävällä satupolulla (huom! säävaraus), myyjäiset, Olarin Marttojen kahvion herkkuja sekä joululauluja. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–15. Vapaa pääsy.Kaarelan Eläkeläisten perinteiset joulumyyjäisissä on tarjolla leivonnaisia, käsitöitä, kirpputori, arpajaiset, kahvia ja pullaa ja maistuvat kuumat makkarat. Kaarelan eläkeläiset (Kaarelantie 86 c) klo 10–13. Vapaa pääsy.Myynnissä käsitöitä, leivonnaisia, arpoja, kahvia, puuroa ja soppaa sekä kirpputori. Järjestää Kontulan Eläkeläiset ry. Wanha posti (Keinulaudankuja 4) klo 9–13. Vapaa pääsy.Myynnissä mm. käsitöitä, leivonnaisia, apteekkituotteita. Ohjelmassa myös arpajaiset, kahvila ja makkaranpaistoa. Onnitalo (Mäntypaadentie 28) klo 12–15. Vapaa pääsy.Pukin konttiin mm. käsitöitä, käspaikkoja, kirjoja ja leivonnaisia. Karjalatalo, juhlasali (Käpylänkuja 1) klo 10–14. Vapaa pääsy.Jouluherkkuja, käsitöitä, koruja ja koristeita paikallisilta taiteilijoilta ja yrityksiltä. Park Hotelin yläkerrassa myös laulattava joulupukki klo 11 ja 12. Finlandia Park Hotel Helsinki (Pohjolankatu 38) klo 10–14. Vapaa pääsy.Ohjelmaa ja elämyksiä lapsille ja lapsiperheille: leikkejä, kasvomaalausta, piilosilla oloa, temppurata, joulukuusen koristeiden askartelua. Joulupukki vierailee! Herttoniemitalo (Kettutie 8 B) klo 10–14. Vapaa pääsy.Myynnissä joululeivonnaisia ja -ruokia. Käsitöitä, joulukoristeita ja arpajaiset. Kahvilassa tarjolla lohikeittoa, kahvia ja joululeivonnaisia. Länsimäen kirkko (Kerokuja 9, Vantaa) klo 11–14. Vapaa pääsy.Pienlehteilijät ja pienkustantajat myyvät tuotteita pukinkonttiin. Turun sarjakuvakauppa Helsinki palvelee ylätasanteella. Lasten lauantain työpajassa suunnitellaan oma sarjakuvahahmo ja tehdään siitä heijastavia hahmoriipuksia. Sarjakuvakeskuksen näyttelytila (Kolmas linja 17) klo 11–16. Vapaa pääsy.Hyökkälän koulu (Kirkkotie 11, Tuusula) klo 10–13. Vapaa pääsy.Joulumyyjäisissä 17 suomalaisen muotoilun ja muodin lupausta esittelee ja myy lasi- ja keramiikkataidetta, vaatteita, grafiikkaa, koruja ja pienesineitä. Hotel St. George, Wintergarden (Yrjönkatu 13) klo 12–17. Vapaa pääsy.Tarjolla koruja, taidetta, asusteita ja muita designtuotteita. Glögi- ja piparkakkutarjoilu. Käynti sisäpihalta. Korkeavuorenkatu 7:n työpaja (Korkeavuorenkatu 7, käynti sisäpihalta) klo 11–16. Vapaa pääsy.Joulumarketissa yli 120 kotimaisen brändin tuotteita. Kauppakeskus Forum (Mannerheimintie 20, 2. krs) avoinna ma–pe klo 10–21, la klo 10–19 ja su klo 12–18. Forum (Mannerheimintie 16). Vapaa pääsy.