Kimmo Helistölle kumppani Kallion Arla-saunan pyörittämiseen, myös muihin kaupunginosiin tähyäviä suunnitelmia hautumassa

Kimmo Helistölle kumppani Kallion Arla-saunan pyörittämiseen, myös muihin kaupunginosiin tähyäviä suunnitelmia

2006 saakka Sauna Arlan liiketoiminnan omistanut Kimmo Helistö on hankkinut yrityskumppanin, jonka kanssa hän ryhtyy pyörittämään perinteikkään yleisen saunan toimintaa uuden yhtiön alla vuodenvaihteesta lähtien.Muutoksen taustalla on Helistön mukaan se, että hänen rahkeitaan on parin viime vuoden ajan vienyt suurissa määrin hänen omistuksessaan oleva toinen yleinen sauna. Kyseinen Jätkäsaaressa sijaitseva Uusi sauna avautui marraskuussa 2018.”Minulla on ollut koko ajan vähän huono omatunto Sauna Arlan takia. Kun se oli aiemmin minulle sellainen kotipesä, missä olin paljon itsekin duunissa – puuhailin, väsäsin ja duunailin”, Helistö kertoo.Helistön uusi yhtiökumppani Sauna Arlan toiminnan takana on hänen vanha ystävänsä Tea Lindberg. Saunabisneksestä Lindbergillä on jo entuudestaan kokemusta, sillä hän pyörittää useampaa tilaussaunaa ja omistaa myös Villa Furuvik -huvilan Laajasalossa.Arla tulee toimimaan Helistön ja Lindbergin Sauna Empire -yhtiön alla. Kaarlenkadulla Kalliossa sijaitsevan saunan tilat omistaa jatkossakin asunto-osakeyhtiö Arla, jonka vuokralaiseksi uusi saunayhtiö tulee.Liiketoiminnan omistuksiin liittyvä muutos ei tule Helistön mukaan mylläämään Arlan perinteikästä toimintakonseptia uusiksi. Sauna täytti 90 vuotta viime kesänä.”Asiakkaat eivät toivottavasti näe muuta kuin taas vähän kohentunutta toimintaa”, Helistö sanoo.Kovasti kuluneet lauteet tullaan tosin uusimaan miesten puolella ensi kesänä. Samoin tehdään kaakeloinnillekin, mutta sekin tulee Helistön mukaan vaihtumaan samanlaisiin kuin alun perin.Helistö toivoo pystyvänsä tuomaan uuden liikekumppaninsa kanssa yleiset saunat entistä tehokkaammin myös naisten arkeen.”Suuri osa yleisten saunojen käyttäjistä on miehiä”, Helistö toteaa.mahdollista, että Helistö ja Lindberg laajentavat yhteistyötään tulevaisuudessa entisestään.”Olemme puhuneet myös mahdollisista uusista hankkeista.”Helistön mukaan vielä ei ole kuitenkaan olemassa mitään konkreettista suunnitelmaa, josta ”kannattaisi edes vihjailla”.Yleisellä tasolla Helistö uskoo korttelisaunojen paluun katukuvaan jatkuvan vahvana. Kiinnostavina alueina hän nostaa esiin muun muassa Kalasataman, Konepajan alueen Vallilassa, Kruunuvuorenrannan ja Roihuvuoren.”Olen ihan varma, että tänne tulee syntymään lähivuosien aikana erilaisia yleisiä saunoja.”on tullut viime vuosina useita uusia yleisiä saunoja, joista monessa on oleellisena osana myös ravintolatoimintaa. Saunomaan pääsee muun muassa Löylyssä Hernesaaressa, Kulttuurisaunassa Merihaassa ja merikylpylä Altaalla Katajanokalla.