Kaupunki

Puotilan 60-luvun ostoskeskus aiotaan purkaa ja rakentaa tilalle korkea talo

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puotilan vanha ostoskeskus on askeleen lähempänä purkamista. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi tällä viikolla kokouksessaan muutoksen asemakaavaan, lopullisesti asiasta päättää myöhemmin valtuusto.Ostarin vuonna 1961 valmistunut yksikerroksinen talo on tarkoitus purkaa. Tilalle rakennetaan 6–8-kerroksinen talo, johon tulee sekä liiketilaa että asuntoja. Rakennusoikeutta tontille on tulossa yhteensä 10 650 kerrosneliöitä ja asuntoja noin 200 ihmiselle.Vanha ostoskeskus on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi. Kaavamuutosta perustellaan sillä, että näin pystytään rakentamaan tiiviimpää kaupunkia kaupunginosan keskukseen ja silti jatkamaan nykyisen kaltaista liiketoimintaa. Tontti on varattu vuoden 2020 loppuun saakka Lumo Kodit oy:lle.Lisäksi napaurissa sijaitsevaa pysäköintitaloa on tarkoitus laajentaa. Alueen liikennesuunnitelmassa on parannettu pyöräilyn ja jalankulun väyliä läheisillä Rättärinpolulla ja Ruthollarintiellä.Ostarilla sijaitsee esimerkiksi useita ravintoloita, kuten oluistaan tunnettu Pikkulintu.