M/S Romantic -sarjassa haukuttiin Halvan halvaa – näin risteilyisäntä Jocken parjaama makeinen syntyy

televisiosarjassa M/S Romantic risteilyisäntä Jocke (Hannu-Pekka Björkman) läksyttää alaistaan vääränlaisen halvan tilaamisesta.”Kuka tilas halvat?””Minä varmaan, kui?”, ihmettelee Anna Paavilaisen esittämä työntekijä Jenna.”Siin on nyt semmonen, et ne on Halvan halvaa”, Jocke pauhaa.”Niin..?””Kato ku meillä on turkkilaista, kreikkalaista halvaa. Meillä ei ole Halvan halvaa.”Jocken mielestä Halvan halva ei ole oikeanlaista halvaa.Halvan toimitusjohtajaa Jean Karavokyrosia tämä huvittaa. Ja vaikka Halvan halva esitetään sarjassa Jocken silmissä negatiivisessa valossa, toimitusjohtaja ilahtui makeisen saamasta näkyvyydestä.”Oli hauska nähdä, että halvaa elävöitettiin”, hän sanoo ja lisää, että Halva ei tiennyt etukäteen, että sen nimikkotuote mainittaisiin sarjassa.tämä ei kuitenkaan ole toimitusjohtajan mukaan vaikuttanut.”Halvan myynti on jo pidemmän aikaa kasvanut tasaisesti. Sen tuotanto on kuitenkin vain pieni osa makeistuotantoamme. Halvan valmistaminen on edelleen tärkeä osa yrityksen identiteettiä”, Karavokyros sanoo.Halvan myynnin lisääntymisen Karavokyros uskoo johtuvan siitä, että ihmiset matkustavat nykyään enemmän. Herkku on tullut tutuksi Kreikan ja Turkin matkoilta. Toinen syy on se, että halvaa käytetään entistä enemmän resepteissä.”Halva on entistä useammin raaka-aineena suosituissa kokkausohjelmissa.”Toimitusjohtaja sanoo, että samalla kilpailukin on lisääntynyt. Halva ei silti aio luopua halvan valmistamisesta.yrityksenä sai alkunsa juuri halvan valmistamisesta. Kreikkalaisveljekset Jean ja Michael Karavokyros perustivat Halvan vuonna 1931. He päätyivät Suomeen Pietarin kautta. Mukaan kotimaasta Kreikasta oli lähtenyt isoäidin halvaresepti.Yrityksen ensimmäinen makeinen valmistetaan edelleen samalla, perinteisellä tavalla. Nykyisen toimitusjohtajan isän, Fokion Karavokyroksen, aikana tehdasta automatisoitiin ja siellä alettiin valmistaa vanhoina autoina tunnettuja makeisia.Nykyinen toimitusjohtaja, Jean Karavokyros, on työskennellyt Halvan toimitusjohtajana viime 17 vuotta. Hän kertoo, että Halvan ensimmäinen makeistehdas sijaitsi Kruununhaassa, vanhassa maitokellarissa Meritullinkadulla. Pitäjänmäkeen tehdas muutti vuonna 1956.”Kuvien perusteella alueella oli vielä paljon metsää niihin aikoihin”, Karavokyros kertoo.Nyt sama alue on täynnä eri yritysten rakennuksia.Halva on keskittynyt lakun ja salmiakin valmistamiseen. Muutakin on vuosien varrella kokeiltu – 1940-luvulla yritys valmisti makeisten lisäksi mehuja ja 1980-luvulla popcornia.Pitäjänmäessä sijaitseva Halvan tehdas on helppo löytää salmiakin ja lakun tuoksua kohti suunnistamalla. Tehdas sijaitsee viidessä eri kerroksessa. Ennen kierrokselle lähtöä puetaan päälle suojatakit ja hiusverkot.liukuvat hihnalla. Kun ne on leikattu paloiksi, yhden työntekijän tehtävänä on syöttää lakritsit pakkauslinjalle.Lakun valmistus kestää noin kaksi tuntia. Sen jälkeen lakujen pitää kuivua laatikoissa pari päivää ennen pakkaamista.Neljännessä kerroksessa valmistetaan salmiakin lisäksi vanhoja autoja. Yhdellä hihnalla painetaan pääkallokarkkeihin kuvioita. Ylöspäin valmistumassa oleva, puristettu salmiakkiseos näyttää pisaralta. Kuvio on kennojen toisella puolella.Samasta kerroksesta löytyy 45 vuotta Halvan tehtaalla työskennellyt Inga Jormanainen. Hän asettelee vanhat autot hihnalle juuri ennen kuin ne päätyvät pakkauksiin. Siitä yksittäiset autot jatkavat matkaa 144 kappaleen laatikoihin.”Olit yksivuotias, kun tulin taloon vuonna 1974”, Jormanainen huikkaa Karavokyrosille.kerroksessa tehdään myös vientiin menevää lakua. Toimitusjohtaja esittelee tanskalaista lakupakettia, jossa lukee tanskaksi ”suomalaista lakua”. Suurin osa salmiakin ja lakun viennistä suuntautuu muihin Pohjoismaihin.Seuraavaksi Karavokyros esittelee päällekkäin pinottuja laatikollisia mustia lakumattopaloja. Ne ovat olleet nyt muutaman viikon ajan vegaanisia.”Saimme lakuille uudenlaisen pinnoiteaineen”, hän sanoo.tehdään töitä kolmessa eri vuorossa, viitenä päivänä viikossa. Tehdaspuolella on lämmin, vaikka sitä ei kuulemma lämmitetä lainkaan. Koneet hohkaavat lämpöä.Halvan valmistus on sopivasti meneillään toisessa kerroksessa. Yhdessä valtavassa padassa lämpenee sokeriliemi. Toisessa padassa lämmitetään puristettua seesaminsiementahnaa. Se on halvan pääraaka-aine.Seesaminsiemenseoksen sekaan mitataan makuainetta, tällä kertaa vaniljaa, joka on halvan perusmaku. Joukkoon lisätään myös hyytelöimisainetta.jälkeen seokset yhdistetään. Tarmo Mähönen sekoittaa seosta isossa rosteripadassa valtavalla melamaisella sekoittimella. Homma näyttää raskaalta.”On”, seosta sekoittava Mähönen vahvistaa, ja vieressä olevat työntekijät nyökyttelevät.”Ei tarvitse mennä illalla punttikselle”, toimitusjohtaja Karavokyros vitsailee. Hän kertoo olleensa perheyrityksessä töissä nuoresta asti ja tehneensä siellä ihan kaikkea.”Olen kolmannen polven edustaja.”Onko seuraava sukupolvi kasvamassa?”Minulla on 11- ja 14-vuotiaat lapset. Katsotaan, innostuvatko he. Pitää olla aito kiinnostus alaan”, Karavokyros lisää.sanotaan olevan maailman vanhin makeinen. Se on peräisin Lähi-idästä, ja sitä kautta makeinen on aikoinaan kulkeutunut Kreikkaan ja Turkkiin. Myös Venäjällä syödään paljon halvaa.Toimitusjohtajan mukaan perinteinen maku, vanilja, on suosituin. Halva valmistaa myös suklaanmakuista versiota makeisesta.”Kokeilimme jossain vaiheessa valmistaa myös mustikan- ja appelsiininmakuista halvaa. Ne eivät menestyneet”, Karavokyros kertoo.halvan eri ainesosia on sekoitettu riittävästi, kaadetaan seos vuokiin, joissa se jähmettyy 24 tunnin ajan. Sen jälkeen halva leikataan. Halvan valmistus Halvan tehtaalla on alusta loppuun asti käsityötä.Anja Jormanainen leikkaa jähmettyneestä halvasta oikean kokoisia palasia pakattaviksi pieniin rasioihin. Hän on työskennellyt Halvan tehtaalla jo 35 vuoden ajan ja on jäämässä eläkkeelle vuodenvaihteessa. Anja Jormanainen ei ole sukua neloskerroksessa autokarkkeja valmistaneelle Inga Jormanaiselle.”Olen tehnyt tehtaalla vähän kaikkea. Minulla ei ole ollut yhtä tiettyä paikkaa, jossa olisin työskennellyt koko ajan. Olen mennyt aina sinne, missä minua tarvitaan”, hän kertoo.Joulu on makeismyynnin suurin sesonki, joten tehtaalla on nyt vuoden kiireisimmät ajat.