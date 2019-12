Kaupunki

Espoo järjestää toista vuotta peräkkäin ison uudenvuodenjuhlan: Ilotulituksen korvaa valopuisto

järjestää jälleen suuren uudenvuodenjuhlan. Ilotulitteita ei ole luvassa ympäristösyistä, mutta Espoon keskuksen Kirkkopuistosta tulee kaikille avoin valopuisto.Valopuistossa on kolme valo- ja mediateosta, jotka ovat tehneet Wilma Kurumaa, Kalle Chydenius, Leri Leskinen ja Anna Äärelä. Lisäksi puistossa on ruokakojuja, hevoskaruselli ja valoteemaisia työpajoja, joita pyörittävät Aalto-yliopisto Junior ja Hupsansaa ry.Tapahtuma järjestetään uudenvuodenaattona kello 16–20. Se on maksuton ja sopii myös lapsille.piti monta vuotta taukoa suurten uudenvuodenjuhlien järjestämisestä. Vuosi sitten perinne aloitettiin uudelleen, mutta isoihin ilotulituksiin ei haluttu palata. Vuosi sitten kaupunkilaisille järjestettiin laservaloshow.