Viherlaaksossa vastustetaan kiivaasti oman terveysaseman siirtämistä Kiloon. Sosiaali- ja terveyslautakunnan on tarkoitus käsitellä asiaa ensi viikon kokouksessaan.”Tällä alueella on todella paljon vanhoja ihmisiä. Monelle matka Kiloon on aikamoinen ongelma. Tuntuu pilkanteolta, että tällaista edes ehdotetaan”, perustelee Viherlaaksolaiset ry:n varapuheenjohtaja Matti Metsäranta.Julkisilla kulkuneuvoilla matka tarkoittaa monelle kahta eri bussikyytiä.”Emme missään nimessä halua luopua terveysasemasta. Sen pitää säilyä täällä, missä kulkuyhteydet ovat hyvät ja ihmiset tyytyväisiä palveluun.”siirtoa siis ehdotetaan nyt poliitikoille? Syitä ovat rakennuksen kelvoton kunto, henkilökunnan oireilu ja aluehallintoviraston ärähdys Espoon kaupungille henkilökunnan terveyden puolesta.Muuttoa Kiloon ehdotetaan ensi kesäksi, mutta sitä ei ole ratkaistu, rakennetaanko Viherlaaksoon myöhemmin uutta terveysasemaa tilalle. Se selviää jossain kohtaa ensi vuotta, kun koko Suur-Leppävaaran alueen palveluja käydään läpi.”Rakennus on niin huonossa kunnossa, että meillä on jatkuvasti haasteita tuottaa palveluita espoolaisille”, perustelee ylilääkäri Kristian Siekkinen.Työterveyshuollon työntekijöille tekemien kyselyjen mukaan henkilöstöstä 68 prosenttia on kokenut toistuvia oireita tiloissa. Aluehallintovirasto on tehnyt terveysasemalle viimeksi kesällä työsuojelutarkastuksen ja vaatii sen perusteella Espoolta selvitystä siitä, mitä kaupunki tekee poistaakseen sisäilmasta johtuvat haitat ja vaarat.Terveysaseman seinistä on löydetty vahvoja viitteitä mikrobivaurioista, ja aiemmin tehdyt tiivistyskorjaukset ovat epäonnistuneet. Lähivuosina pitäisi myös uusia kokonaan esimerkiksi lämmitysjärjestelmä, katto- ja julkisivuremonttikin olisivat vuorossa muutaman vuoden sisällä.Tilapalvelujen virkamiehet laskevat, että peruskorjaus tulisi jo vastaavaa uutta taloa kalliimmaksi. Korjaukset eivät välttämättä edes onnistuisi, koska talon rakenteissa on virheitä, jotka voisivat myöhemmin aiheuttaa uusia vaurioita.Poliitikoille ehdotetaan nyt, että terveyspalveluja pitäisi miettiä laajemmalla alueella ensi vuonna uusiksi.”Se tiedetään, että väestö kasvaa, ikääntyy ja monikulttuuristuu. Palveluille on siis suuri tarve, mutta ensi vuonna pohditaan sitten, mikä olisi paras tapa niiden järjestämiseksi”, sanoo terveyspalvelujen johtaja Sanna Svahn.ei epäillä rakennuksen kuntoa, mutta Metsärannan mielestä asialle olisi juuri siksi ollut vuosia aikaa tehdä jotain viisaampaa.”Selvää on, että rakennusta on hoidettu ja huollettu huonosti. Mutta kun ongelmat ovat olleet jo vuosia tiedossa, olisi ollut aikaa suunnitella uusi rakennus viereen tai etsiä korvaava tila muualta.”Kun näin ei ole tehty, hänestä pitäisi jatkaa nykyisissä tiloissa ja alkaa nyt suunnitella uutta taloa, mutta ehdottomasti Viherlaaksoon. Näin siksi, että Viherlaakso on osoitettu lähipalvelukeskukseksi. Terveysaseman lisäksi asukkaita huolettaa, mitä käy kirjastolle sen naapurissa osin samojen teknisten järjestelmien varassa.”Tämä tuntuu myös hyvän hallintotavan irvikuvalta. Ei ole asianmukaista asukkaiden kuulemista, että kaupungin järjestämässä tiedotustilaisuudessa vain kerrotaan miten asia aiotaan hoitaa eikä asukkaita todellisuudessa kuunnella lainkaan.”Siekkinen sanoo, että terveysaseman muutosta keskustellaan nyt, koska siitä täytyy keskustella. Nykyisiin tiloihin ei voida enää jäädä eikä korvaavia tiloja hänen mukaansa alueella ole.”Alueella ei ole terveysasemaksi sopivia kiinteistöjä. Rakennukselta vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia. Toista tilaa ei pystytä helposti muokkaamaan terveysasemaksi”, Siekkinen sanoo. Samasta syystä hänestä myös tilapäinen parakki olisi liian monimutkainen ratkaisu, kun Kilossa on valmiina sopivaa vapaata tilaa.Siekkinen sanoo, että poikittaisliikennettä tosiaan on huonosti Kiloon. Terveysasemien välillä on noin viisi kilometriä. Toisaalta kesän muuttoon on vielä sen verran aikaa, että erilaisia ratkaisuja pystyttäisiin ehkä vielä toteuttamaan.”Esimerkiksi palvelulinja voisi auttaa tilannetta”, hän sanoo.Koska Kiloon on siirtymässä Viherlaakson henkilökunta kokonaan, muuton ei pitäisi aiheuttaa aiempaa pidempiä jonoja hoitoon.Pitäisikö Viherlaaksoon sitten tulevaisuudessa saada uusi oma terveysasema? Tämä selviää ensi vuonna.”Alueen palveluja pitää miettiä kokonaisuutena”, Siekkinen sanoo.”Meille on myös tärkeää, että tämä miettiminen tapahtuu Espoo-tarinan mukaisesti yhdessä kuntalaisten kanssa”, sanoo Svahn.alueella on noin 70 000 ihmistä, joita on tähän asti palvellut kolme terveysasemaa Viherlaaksossa, Kilossa ja Leppävaarassa.Vihervaaran terveysaseman väestöpohja on 19 000 ihmistä, mutta kaupunkilaiset voivat itse valita minkä terveysaseman asiakkaita he haluavat olla. Kilossa ja Leppävaarassa oli marraskuussa Espoon pisimmät odotusajat lääkäriin kiireettömissä asioissa.