Kaupunki

Helsingin Töölöön on todennäköisesti nousemassa jättiareena: ratkaisevat päätökset tiistaina

HIFK:n

Kokoomuksessa

Sdp:n

jättimäinen areenahanke Garden Helsinki näyttäisi olevan toteutumassa. Ratkaisevia päätöksiä tehdään tiistaina ja suurimmista valtuustoryhmistä näyttäisi löytyvän riittävästi kannatusta edetä nykyisessä muodossaan.Helsingin kaupunkiympäristö­lautakunta käsittelee areenan kaavaa ensi tiistain kokouksessaan. Koska tarkistettu kaavaesitys jätettiin kaksi viikkoa sitten kokouksessa pöydälle, nyt on edessä ratkaiseva päätös. Lautakunnan käsittelyn jälkeen asia siirtyy kaupunginhallitukseen ja lopulta ensi vuonna valtuustoon.Nyt päätöksentekoon tuotava hanke on merkittävästi pienentynyt aiemmin esitetystä. Helsingin vanhan jäähallin naapuriin suunniteltu rakennus on nyt 15 000 neliötä alkuperäisiä suunnitelmia pienempi ja selvästi matalampi.Neliöitä on nipistetty sekä asunnoista, hotellihuoneista, liiketiloista että toimistoista. Kaupungin arvio tontin myymisestä saatavista rahoista on samalla laskenut kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla eli se on nyt noin 65 miljoonaa.Aiempia massiivisia suunnitelmia ovat arvostelleet esimerkiksi Suomen arkkitehtiliitto ja Museovirasto.ollaan koko ajan suhtauduttu hankkeeseen myönteisesti, mutta valtuustoryhmä pitää myös tehtyjä muutoksia järkevinä.”Helsingin kannalta näin suuri investointi on merkittävä edistysaskel, saamme näin maailmanluokan areenan urheilulle, konserteille ja tapahtumille. On hyvä, että hanke on vähän kutistunut, niin että se istuu paremmin kaupunkikuvaan”, sanoo valtuustoryhmää johtava Daniel Sazonov (kok).Vihreille muutettu suunnitelma kelpaa.”Rakentamisen volyymi on pienentynyt juuri kuten olemme toivoneet. Suurin osa suhtautuu nyt asiaan myönteisesti, vaikka toki lopulliset päätökset tehdään lautakunnassa”, sanoo juuri ryhmän puheenjohtajaksi valittu Reetta Vanhanen.Vihreillä ja kokoomuksella on yhteensä kahdeksan paikkaa 13-jäsenisessä lautakunnassa.valtuustoryhmässä iloitaan siitä, että rakennuksen maanpäällistä osaa on pienennetty ja liikenneratkaisuja muutettu ryhmän toiveiden mukaiseen suuntaan.”Pääosin olemme tyytyväisiä. Esitys on nyt parempi ja muutokset liittyvät juuri niihin kohtiin, joita kohtaan olemme esittäneet kritiikkiä. Katsomme vielä alkuviikosta yhdessä ryhmän kantaa asiaan tarkemmin”, sanoo Eveliina Heinäluoma (sd).Vasemmistoliitossa ajatellaan, että suunnitelma ei edelleenkään ole hyvä. Esityksessä uusi rakennus vaikuttaa edelleen liikaa keskuspuistoon ja on myös maisemahaitta esimerkiksi Olympiastadionin kannalta.”Ongelmat eivät ole ratkenneet. Suunnitelmaa ei pidä hyväksyä tässä muodossa”, sanoo Anna Vuorjoki (vas).