Jopa putoava mittanauha voi tappaa – Kalasatamaan rakennetaan taivaisiin kohoavaa tornitaloa äärimmäisen paineen alla

Kaupunki

Jopa putoava mittanauha voi tappaa – Kalasatamaan rakennetaan taivaisiin kohoavaa tornitaloa äärimmäisen paine

"Tässä

Tornitalo

Näkymä

Korpisaari

Korpisaari

Työmaa

Turvallisuutta

on hyvin estetty liukkautta”, SRV:n turvallisuuspäällikkö Jari Korpisaari sanoo ja viittaa jarruralleihin.”Ja tuossa luiskassa on ohjeiden mukaiset reunatopparit estämässä, että kottikärryt eivät luisu yli”, hän näyttää.Liukastumiset, kompastumiset ja viiltohaavat ovat rakennustyömaiden yleisimpiä tapaturmia. Tänä vuonna on tapahtunut paljon pahempaakin: Rakennuslehdenlaskelmien mukaan rakennusalalla on kuollut jo kahdeksan työntekijää ja yksi sivullinen.Olemme SRV:n Loisto-tornitalon työmaalla Helsingin Kalasatamassa. Loistossa töitä tehdään nyt korkeimmillaan noin 90 metrissä. Talosta puuttuu vielä yhdeksän kerrosta.Korkeus lisää riskejä monella tapaa, mutta työturvallisuusväki tekee parhaansa, jotta vahinkoja ei sattuisi.”Kaikki lähtee pienistä ­asioista”, Korpisaari sanoo.”Sami, tuohon kääntöpaikkaan pitää laittaa lisää liukkaudenestoa”, hän huikkaa työsuojeluvaltuutettu Sami Gustafssonille.kääntyy 23. kerroksessa, ja nyt tehtävä kulma on täysin ilmassa. Reunassa on kaide, mutta putoamisvaarassa työskentelevien on sidottava valjaansa ”hirsipuun” vaijeriin. Tallattu ohut lumikerros liukastuttaa lat­tiaa, ja betonia odottavat raudat sojottavat pystyssä. Tarkkana on oltava.Paitsi ihmisistä myös tavaroista on huolehdittava hyvin. Laudankappale tai jopa mittanauha voi tappaa, jos se kalahtaa alhaalla kulkevan päähän.Jos puolen kilon vasara putoaa liki sadasta metristä, maahan iskeytyessään sen massa on satoja kiloja. Onnettomuuksien ja hävikin estämiseksi työkalut on köytetty liiveihin.kaupungin ylle ja merelle on upea, mutta työmaan sijainti ja sää lisäävät vaativuutta. Ilmavirrat heiluttavat taloa, ja sumu tai kova sade voi viedä nosturinkuljettajalta näkyvyyden.Työsuojelupäällikkö Miiro Lehto kertoo, että nostureita tai ulkopuolisia hissejä ei voida käyttää, jos tuulee yli 20 metriä sekunnissa tai pakkasta on yli 25 astetta.Viimassa pikkupakkanenkin moninkertaistuu. Työ­olojen helpottamiseksi keskeneräisiin kerroksiin on asennettu väliaikaiset vanerista tehdyt tuulensuojaseinät. Niiden suojissa tehdään 23. kerroksen betoniseinien valua varten kehikkoa. Korpisaari käy rakennusmiehen luona.”Huomautin, että poratessa pitää käyttää kuulosuojaimia. Ne tuppaavat jäämään mikkihiirikorviksi kypärän kupeille”, hän kertoo.Korpisaari muistuttaa, että kuulo vaurioituu herkästi, ja esittelee omia, korvan mukaan valettuja korvatulp­piaan. Ne eivät ole suojainten veroiset mutta estävät osan metelistä.Henkilökohtaisten suojavälineiden puutteista joudutaan välillä huomauttamaan, esimerkiksi jos kypärän leukahihna jää auki tai suojalasit puuttuvat.”Työmaan alussa huomautettavaa oli enemmän kuin nyt”, Lehto kertoo.sanoo, että linjan pitää olla tiukka alusta lähtien. Monta kertaa ei samoista asioista huomautella.”Ensin sanomme kivasti, sitten kovasti ja lopulta hyvästi”, hän kuvaa.Lehto kertoo, että kaksi työntekijää on siirretty työmaalta kahdeksi viikoksi jäähylle turvavaljaiden käyttämättömyyden takia.”Rike oli niin kova, että rangaistus iski heti”, hän sanoo.Ilman valjaita keikkuminen on hengellä leikkimistä, mutta Korpisaari sanoo, että jotkut kuvittelevat olevansa ”tarzaneita”, joille ei satu vahinkoja.Tietämättömyydestä ei ole kyse. Kaikki SRV:n työntekijät perehdytetään sekä yh­tiön turvallisuussääntöihin että työmaan oloihin ennen työmaalle tuloa. Loistoa varten on perehdytetty noin 850 työntekijää.Perehdytyskieliä ovat suomen lisäksi englanti, viro, venäjä ja puola. Hisseissä ja työmaan seinillä on ohjeita myös näillä kielillä.Turvallisuuskoordinaattori Ville Wright kertoo, että työmaalla on noin 25 kansallisuutta. Eri maiden työkulttuureissa on eroja. SRV:n väki sai kirjosta tuntumaa käydessään Puolan Gdanskissa tutustumassa korkeaan rakentamiseen. Siellä keskeneräisen talon rapuissa ei ollut valoja.”Mietimme, uskaltaako mestari oikeasti viedä meidät umpipimeisiin portaisiin. Hän otti kännykän ja valaisi kulkuamme sillä”, Wright kuvailee Loiston hyvin valaistussa rappukäytävässä.sanoo, että niin puolalaisten kuin muidenkin on pakko oppia suomalainen työkulttuuri.Toisaalta turvaohjeiden noudattaminen ei aina ole kansallisuudesta kiinni. Vaikka suomalaiset ovat tottuneet sääntöihin, he ovat Korpisaaren mukaan usein jääräpäisiä ja heille määräyksiä pitää perustella.Taloa rakennetaan aamukuudesta iltayhdeksään. Pimeään aikaan työskennellään led-valojen loisteessa.sijaitsee metroaseman vieressä, keskellä asutusta. Muita työmaita on naapurissa, eikä varastotilaa ole. Siksi logistiikka vaatii tarkkuutta. Sivullistenkin turvallisuudesta on huolehdittava. Mitään ei saa pudota, ei edes lunta tai jäätä.”Kaikki kuljetukset, jotka vaativat liikenteen sulkemista, tehdään yöllä”, Lehto kertoo.Ahtaisiin oloihin liittyy myös työmaan erikoisuus puristepuomitorninosturi, joka on rakennettu ydinkuiluun. Toinen nosturi on harustettu seinään.Sekä turvallisuuden että logistiikan kannalta on keskeistä, että tavarat ovat järjestyksessä ja työmaa siisti. Rakennuspöly voi edistää syöpää, joten se pyritään pitämään minimissään. Koska korkealta ei ehdi nopeasti tauolle, kerroksissa on vessoja ja 12. kerroksessa kahvihuone.tarkkaillaan koko ajan. SRV:llä jokaisen työmaan tavoite on 25 turvallisuushavaintoa kuukaudessa. Loistossa päästään siihen ja ylikin.”Ei ole häpeä huomata puutteita ja huomauttaa niistä”, Wright sanoo.Korpisaari lisää, että virheistä halutaan oppia.