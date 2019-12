Kaupunki

Tulikuumaa vettä pulppuaa Helsingin Uudenmaankadulle, alueen asukkaita varoitetaan

Helsingin

Punavuoressa Uudenmaankadulla on sattunut suuri kaukolämpöputken vuoto. Hajonneesta kaukolämpöputkesta pulppuaa tulikuumaa vettä Uudenmaankadulle.Uudenmaankatu on suljettu liikenteeltä Fredrikinkadun ja Yrjönkadun välillä. Päivystävän palomestarin mukaan vesi kulkee Annankatua pitkin kohti Iso Roobertinkatua.Helsingin pelastuslaitos varoittaa alueella asuvia tai liikkuvia varomaan kuumaa vettä kaduilla ja kiinteistöissä. Vettä on saattanut päästä myös kellareihin, mutta mahdollisista vaurioista kiinteistöille ei ole vielä tietoa.Energiayhtiö Helen pyrkii parhaillaan katkaisemaan vedentulon laittamalla sulkuja kiinni.