Kaupunki

100-vuotias puutalo vallattiin Helsingissä: ”Kytillä, natseilla ja toimittajilla” porttikielto

Talonvaltaajat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/art-2000006014240.html

Käytännössä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ovat asettuneet Reijolan mökiksi kutsuttuun puutaloon Hakamäentien ja Hämeenlinnanväylän risteykseen Helsingissä.Anarkistisella Takku.net-sivustolla julkaistun tiedotteen mukaan talonvaltaus tapahtui viime perjantaina. Tiedotteessa kerrotaan, että vanha punainen puutalo vallattiin, koska tila ylipäätään on anarkistien mielestä ”hierarkkisessa yhteiskunnassa jakautunut epätasaisesti”.”Toisten pitäessä ’omistamiaan’ kiinteistöjä tyhjillään ja toisten ollessa ilman yhteisötiloja tai jopa kotia. Tämän lisäksi monet tilat eivät ole turvallisia muille kuin valkoisille cis-hetero-miehille, tai ollenkaan avoimia köyhille”, talonvaltaajat kertovat.Helsingin kaupunki huutokauppasi vilkasliikenteisten väylien keskellä Kivihaassa seisovaa taloa alkuvuodesta.Vuonna 1919 rakennettu talo oli kuitenkin tyhjillään perjantaina 13. joulukuuta, kun talonvaltaajat päättivät tunkeutua rakennukseen.”Löydettiin hylätty talo ja puhallettiin sinne elämää. Täällä me voidaan löytää toisemme ja elää elämää yhdessä.”kyse on anarkistien tiedotteen mukaan tilasta, jossa voi muun muassa nukkua, laittaa ruokaa, tavata muita ihmisiä, toteuttaa yhteisiä projekteja, järjestää tapahtumia ja pitää hauskaa. Talonvaltaajat kutsuvat Reijolan mökkiä nyt ”Squat Kattilaksi”.Vallatussa talossa ei anarkistien mukaan hyväksytä ”rasistista, seksistä, luokkasortavaa, homofobista, transfobista, ableistista, ageistista tai muutakaan sortavaa käytöstä”.Kaikki eivät kuitenkaan ole tervetulleita paikalle.”Kyttiä, natseja, stevareita, poliitikkoja ja työtehtävissä olevia toimittajia ei haluta talolle missään tilanteessa”, tiedotteessa kerrotaan.Talonvaltaajat myös pyrkivät estämään itse laatimillaan säännöillä rakennuksen ja siellä olevien ihmisten valokuvaamisen.