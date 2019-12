Poliisioperaatio kemikaalivarastossa Espoon Karamalmilla: hälytys alueelle naamioituneina tunkeutuneista henkilöistä, epäillyt poistuneet paikalta

Kaupunki

Poliisioperaatio kemikaalivarastossa Espoon Karamalmilla: hälytys alueelle naamioituneina tunkeutuneista henki

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karapellontie 6:ssa

Karamalmilla sijaitsevassa kemikaalivarastossa on parhaillaan käynnissä poliisioperaatio, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisi.Poliisioperaatio on osoitteessa Karapellontie 6. Poliisin tietojen mukaan alueelle on tunkeutunut naamioituneita tummiin pukeutuneita henkilöitä. Poliisi kertoo puhuttavansa Karapellontien yritysten työntekijöitä.Poliisi on tutkinut tilat, eikä ketään ulkopuolisia löytynyt.”Epäillyt tekijät ovat poistuneet paikalta”, poliisi tiedottaa.Alueella ei poliisin mukaan ole vaaraa, mutta turhaa liikkumista tulee viranomaisten mukaan edelleen välttää siellä. Poliisi on eristänyt alueen.on Algol-monialakonsernin rakennus. Algolin toimitusjohtaja Alexander Bargum kertoo, että henkilökunta on evakuoitu operaation vuoksi yrityksen alueelta. Hänellä ei ole tietoa, mistä tilanteessa on kyse.”Mitään välitöntä vaaraa ei näytä olevan”, Bargum sanoo.Itä-Uudenmaan poliisilaitos ilmoitti Twitter-tilillään seuraavansa tiiviisti Espoon tilannetta ja tukevansa tarvittavissa määrin.Uutinen päivittyy.