Kaupunki

Vantaan valtuusto väitteli liki viisi tuntia: pikaraitiotie voitti äänin 45–22

Vantaasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ratkaisevaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupunginhallituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monet

Valtuutettu

Vasemmistoliiton

Pikaraitiotien

Ratikan

Suunnittelu

Kartta Vantaalle suunnitellun pikaraitiotien reitistä ja linjausvaihtoehdoista Tikkurilassa: