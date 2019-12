Kaupunki

Oikeus päätti: Isolla Roobertinkadulla toimi ”salahotelli”, toiminta oli luvatonta

Helsingin Isolla Roobertinkadulla harjoitettu majoitustoiminta oli asemakaavan vastaista ja kaupungilla oli oikeus kieltää se. Näin on päättänyt Helsingin hallinto-oikeus joulukuussa.Riita sai alkunsa, kun yksityishenkilö valitti Helsingin kaupungille Easy Homes Helsinki -nimisen yrityksen toiminnasta Iso Roobertinkatu 1:ssä.Yritys oli vuokrannut asunto-osakeyhtiöstä 11 asuntoa niiden omistajilta ja vuokrannut niitä eteenpäin lyhytaikaiseen majoituskäyttöön.Helsingin rakennusvalvonta katsoi, että Easy Homes Helsingin toiminta on asemakaavan vastaista. Viime helmikuussa kaupungin ympäristö- ja lupajaosto määräsi yritystä lopettamaan majoitustoimintansa uhkasakolla.Easy Homes Helsinki valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja vaati päätöksen kumoamista.Hallinto-oikeuden tehtävänä oli arvioida, oliko asuinkerrostalossa harjoitettava majoitustoiminta vastoin asemakaavan ja rakennusluvan osoittamaa käyttötarkoitusta.Hallinto-oikeus katsoi, että Easy Homes Helsingin toiminta oli asuinkerrostalolle epätyypillistä lyhytkestoisten majoitusjaksojen tarjoamista. Se hylkäsi valitukset ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset.mukaan alueella oli voimassa vuonna 1980 voimaan tullut asemakaava, jossa kyseinen tontti oli osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tontilla sijaitseva kerrostalo oli käyttötarkoitukseltaan asuinrakennus.Easy Homes Helsinki mainosti vuokraamiaan huoneistoja sosiaalisessa mediassa ja internetsivuillaan. Vastaanottopalveluita tarjosi kahvila.Yrityksen varaus- ja peruutusehtojen mukaan huoneistot olivat asiakkaiden käytössä kello 14 alkaen tulopäivänä ja ne oli luovutettava viimeistään kello 11 lähtöpäivänä.Liinavaatteet, pyyhkeet ja loppusiivous sisältyivät kalustettujen huoneistojen vuokraan. Lisäpalveluita oli mahdollista ostaa.päätöksen mukaan asuinhuoneistoissa harjoitettu toiminta ei vastannut kaavan pääkäyttötarkoituksen mukaista asumista, vaan kalustettujen asuinhuoneistojen toistuva tarjoaminen lyhyillä sopimuksilla oli luonteeltaan majoitustoimintaa.Koska majoitustoiminta oli ollut asemakaavan ja rakennusluvan vastaista, kaupungin ympäristö- ja lupajaostolla oli peruste uhkasakon asettamiseen.voi vielä valittaa, eli se ei ole lainvoimainen.Easy Homes Helsinki on vaihtanut nimensä Ninsiksi, ja sen asunnot ovat siirtyneet Helsinki Homes Apartmentsille.Helsinki Homes Apartmentsin verkkosivuilta Iso Roobertinkatu 1:n asuntoja ei löydy. Yrityksen asiakaspalvelusta kerrotaan Helsingin Sanomille, että omistajat hoitavat asuntojen vuokrausta tai asuvat niissä itse.Ninsin eli entisen Easy Homes Helsingin toimitusjohtaja Nina Asteljoki ei halua kommentoida HS:lle, aikooko hän valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä.”Ei minulla ole oikeastaan siihen mitään sanottavaa. Meidän toiminta on lakannut”, hän sanoo.