Espoon hyökkäyksen syy paljastui: Poliisi takavarikoi suuren huume-erän

on takavarikoinut mittavan huume-erän liittyen maanantaina Espoon Karamalmilla tapahtuneeseen hyökkäykseen.Naamioituneiden miesten tunkeutumisen Karapellontiellä sijaitsevan yhtiön varastotiloihin epäillään liittyvän kyseiseen huumelastiin, poliisi vahvisti tiistaiaamuna. Isku tehtiin puoliltapäivin, ja Algol-teollisuusyhtiön kemikaalivarastolla oli käynnissä normaali työpäivä.Yhtiön toiminnan ei epäillä liittyvän rikokseen.otti epäillyt kiinni maanantai-iltana Olympiaterminaalista Helsingistä, kun nämä olivat poistumassa maasta. Kaikki epäillyt ovat ulkomaalaisia.Kiinniotettuna on poliisin mukaan useita henkilöitä. Takavarikkoon on päätynyt suuri määrä huumausainetta. Poliisi ei ole toistaiseksi tarkentanut, mitä huumetta ja kuinka paljon sitä epäiltyjen jäljiltä löytyi.”Tutkinnallisista syistä rikosepäilyn yksityiskohtia ei esitutkinnan tässä vaiheessa voida tarkemmin kertoa”, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos tiedottaa.pukeutuneet ja naamioituneet henkilöt hyökkäsivät Karamalmin alueella Kilossa sijaitsevan teollisuusyrityksen lastauslaiturilla kuormaa purkaneen rekankuljettajan kimppuun keskellä päivää maanantaina. Kuljetusyrityksen omistaja kertoi maanantaina HS:lle, että tekijät pahoinpitelivät kuljettajan.Yrittäjän epäilyjen mukaan hyökkääjät olivat kiinnostuneita rekan lastista.Ajoneuvon kyydissä oli hyökkäyshetkellä ulkomailta tullut sinetöity merikontti. Koska kontti oli sinetöity, kuljetusliikkeen tiedossa on vain se, mitä kuljetusasiakirjoihin oli merkitty.Pahoinpidelty kuljettaja kuljetettiin hyökkäyksen jälkeen sairaalaan. Poliisi ei ole toistaiseksi vahvistanut, käytettiinkö rikoksen yhteydessä asetta tai aseita.tiedotti maanantaina hieman puolenpäivän jälkeen alkaneesta poliisioperaatiosta reaaliaikaisesti Twitterissä. Ihmisiä muun muassa kehotettiin välttämään liikkumista Karapellontie 6:n läheisyydessä.Hieman myöhemmin iltapäivällä poliisi julkaisi valvontakamerakuvia epäillyistä. Poliisi kertoi epäiltyjä olevan viisi, ja he kaikki ovat miehiä. Epäillyistä tehtiin havaintoja muun muassa läheiseltä huoltoasemalta.Poliisi pyysi samassa yhteydessä myös silminnäkijähavaintoja mustasta Volkswagen Passat -henkilöautosta. Auton vuosimalli 2010 ja sen ulkomaalainen rekisteritunnus ZX28953.Tanskan autorekisteristä löytyy poliisin ilmoittamalla numerolla farmari-Passat vuosimallia 2005. Tietoa sen omistajasta ei ole julkisesti saatavilla. Sen sijaan rekisteristä käy ilmi, että auto on vaihtanut omistajaa viimeksi puolitoista vuotta sitten ja että se ei ole Tanskan poliisin etsimä.aikana poliisi teki vielä toisen operaation Olympiaterminaalissa Helsingissä. Poliisi muun muassa tarkasti Silja Serenade -laivan hyttejä ja teki satamassa kiinniottoja.Poliisi epäilee kiinniotettujen henkilöiden liittyvän Espoon väkivaltaiseen hyökkäykseen.Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii tapausta törkeänä huumausainerikoksena yhdessä keskusrikospoliisin ja Tullin rikostorjunnan kanssa.Silminnäkijähavaintoja ja muita vinkkejä voi ilmoittaa poliisille puhelimitse numeroon 02 541 3031 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.espoo@poliisi.fi.