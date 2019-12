Kaupunki

Espoon hyökkäyksen syy paljastui: Poliisi takavarikoi suuren huume-erän

on takavarikoinut ison huume-erän liittyen maanantaina Espoon Karamalmilla tapahtuneeseen hyökkäykseen.Naamioituneiden miesten tunkeutumisen Karapellontiellä sijaitsevan yhtiön varastotiloihin epäillään liittyvän huume-erään, poliisi tiedottaa. Isku tehtiin puoliltapäivin, ja kemikaalivarastolla oli käynnissä normaali työpäivä.Yhtiön toiminnan ei epäillä liittyvän rikokseen.Poliisi otti epäillyt kiinni maanantai-iltana Olympiaterminaalista Helsingistä, kun nämä olivat poistumassa maasta. Kaikki epäillyt ovat ulkomaalaisia.Kiinniotettuna on poliisin mukaan useita henkilöitä. Takavarikkoon on päätynyt suuri määrä huumausainetta. Poliisi ei ole toistaiseksi tarkentanut, mitä huumetta ja kuinka paljon epäiltyjen jäljiltä löytyi.”Tutkinnallisista syistä rikosepäilyn yksityiskohtia ei esitutkinnan tässä vaiheessa voida tarkemmin kertoa”, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos kertoo.Uutinen päivittyy.