Albanialaistaustaisten hyökkääjien epäillään etsineen Espoossa Brasiliasta tuotua kokaiinia – Suomi on poliisin mukaan huumeiden kauttakulkumaa

Albanialaistaustaisten hyökkääjien epäillään etsineen Espoossa Brasiliasta tuotua kokaiinia – Suomi on poliisi

Algolin alueelle maanantaina hyökänneiden naamioituneiden miesten epäillään etsineen merikontin sisältä Brasiliasta Suomeen kuljetettua huume-erää. Huumeet ovat todennäköisesti kokaiinia. Asiasta kertoo HS:lle tapauksen tutkinnanjohtaja rikosylikomisario Kari Siivo Länsi-Uudenmaan poliisista.Miehet hyökkäsivät alueelle, kun kuljetusliikkeen kuorma-auto oli purkamassa lastiaan Algolin lastauslaiturilla. Siivo kertoo, ettei poliisi ole vielä pystynyt selvittämään, saivatko miehet kokaiinia mukaansa.”On viitteitä siitä, että kokaiini on ollut tarkoitus ottaa haltuun.”Miehet ehtivät poistua Algolin alueelta ennen poliisin saapumista paikalle. Ainakin osa kokaiinista jäi Algolin tiloihin. Poliisi löysi huumausaineet merikontista puretun lastin joukosta Algolin lastauslaiturilla.Algolin toiminnan ei epäillä liittyvän rikokseen.kertoo, että poliisin tietojen mukaan hyökkäyksestä epäillyt ovat Ruotsin, Tanskan ja Albanian kansalaisia. Kaikkien syntyperä viittaa kuitenkin Albaniaan.Poliisi ei tutkinnallisista syistä vahvista, onko kaikki epäillyt saatu kiinni.”Useita on otettu kiinni. Tutkinnallisista syistä en kerro määrää.”Vyyhdin tutkintanimikkeet ovat törkeä huumausainerikos, törkeä pahoinpitely tai pahoinpitely ja laiton uhkaus.Siivo kertoo, että poliisi pitää väkivaltaista keskellä päivää toteutettua hyökkäystä poikkeuksellisena.Tieto hyökkäyksestä tuli poliisille hälytyksenä.”Jos tämä olisi ollut tiedossa, niin olisimme varmuudella puuttuneet asiaan ennen kuin väkivallanteko tapahtuu.”, oliko huumeiden tarkoitus päätyä Suomeen, poliisi ei vielä osaa sanoa. Siivo toteaa kuitenkin, että tullin ja poliisin tietojen perusteella voidaan pitää selvänä, että Suomea käytetään myös huumeiden läpikulkumaana.Hyökkääjät olivat liikkeellä autolla, jossa oli tanskalainen rekisterikilpi. Poliisi ei kuitenkaan ole varmistunut siitä, että rekisterikilpi olisi siinä autossa, johon se on Tanskan autorekisterin mukaan merkitty.