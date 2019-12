Töölön jättiareena etenee myötätuulessa, hankkeella poliitikkojen enemmistön tuki

Kaupunki

, asumisen ja toimitilojen mittava rakennushanke Helsinki Garden etenee Helsingin päätöksenteossa.Kaupunki­ympäristölautakunta lähetti Garden-hankkeen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. On mahdollista, että valtuusto pääsee laittamaan sinettinsä asemakaavamuutokselle ensi vuoden alussa.Helsingin isot poliittiset ryhmät olivat hankkeen kannalla. Lautakunnan kokouksessa kaavamuutosta vastustivat vasemmistoliiton edustajat.HIFK:n areenakortteliin Helsingin jäähallin viereen on tulossa 60 000 neliötä maanpäällistä rakentamista ja maan alle 96 800 neliötä.Tapahtuma-areenaan on määrä mahtua 10 500 istumapaikkaa ja yli sata aitiota. Se korvaisi jääurheilussa vieressä seisovan Helsingin jäähallin, josta on hahmoteltu tiloja muulle liikunnalle.Uusia asuntoja on syntymässä noin 400 ihmiselle, hotellihuoneita yhteensä 450, toimistotiloja noin 18 000 neliötä ja kaupallisia tiloja 24 000 neliötä.Viime vaiheessa rakennushankkeesta leikattiin pois rakennusoikeutta 15 000 neliötä. Se tarkoittaa, että kaupunki saa tontinmyyntituloja 20 miljoonaa euroa vähemmän eli 65 miljoonaa euroa.Helsinki Gardenin yksityisen investoinnin suuruudeksi on arvioitu 700–800 miljoonaa euroa.Helsinki Garden on syntynyt jääkiekkoseura Helsingin IFK:n aloitteesta. Hankkeen rahoittajat ovat Projekti GH:n mukaan suomalaisia kiinteistösijoittamista harjoittavia instituutioita.