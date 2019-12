Kaupunki

Espoon Westendin hotellitontille tulee asuintalo, spa ja kahvila

kainaloon Espoon Westendiin nousee matalampi kerrostalo kuin aiemmin suunniteltiin.Uimarannan viereen voi rakentaa enintään viisikerroksisen rakennuksen, joka madaltuu molemmista päistään kahteen kerrokseen. Kaavoittajan ehdotuksessa talo oli vielä kahdeksankerroksinen.Muutos on huomattava siihen verrattuna, että voimassa olevassa asemakaavassa alueelle olisi voinut rakentaa 18-kerroksisen hotellin.Espoon kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen maanantaina. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat.viivästyi aikanaan asukkaitten valitusten vuoksi, ja lopulta yrittäjät luopuivat hankkeesta taloudellisesti kannattamattomana.Nykyisen kaavamuutoksen on virittänyt sama kiinteistökehitysyritys Ultivista, joka oli mukana suunnittelemassa paikalle tornihotelliakin.Nyt rakennuksen viisikerroksiseen osaan tulee asuntoja ja matalampiin päätyihin palveluita, kuten spa, kuntosali ja ravintola-kahvila.Kaupunginhallitus haluaa, että yleisen uimarannan käyttöä parannetaan siten, että sinne saadaan uimakopit ja muut tarpeelliset palvelut. Uimarantaa on kehitettävä yhteistyössä palvelu- ja kylpylätilojen toteuttajien kanssa.Yleisessä käytössä olevien pysäköintipaikkojen käytettävyydestä on huolehdittava esimerkiksi pysäköintiajan rajoittamisella.