Helsinki valmistelee rajattua kokeilua terveysasemien ulkoistamisesta

päättäjien enemmistö antoi sosiaali- ja terveystoimen virkamiehelle valtuudet jatkaa 1–2 terveysaseman ulkoistamisen valmistelua.Apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr) täsmensi ulkoistamiskokeilun ajatusta sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa tiistaina.Vesikansan esitys reunaehdoista meni läpi äänin 8–0, vaikka lautakunnassa eri ryhmien edustajat vastustivat koko kokeilua.Vesikansa tähdentää, että kyseessä on rajatun ajan kokeilu. Tavoitteena on saada hyviä uusia käytäntöjä vahvistamaan helsinkiläisten perusterveydenhuoltoa eikä tavoitteena ole synnyttää automaatiomekanismia ulkoistuksiin.Sopimuksissa varmistetaan mahdollisuus palauttaa toiminta omaksi toiminnaksi sopimuskauden lopussa.Helsinki ei ole ulkoistanut yhdenkään terveyskeskuksensa toimintaa kokonaan, mutta lääkäripalveluita on ostettu tänä vuonna usealla tavalla.linjauksen perusteella ulkoistetun terveysaseman täytyy toimia täysin samoin terveys- ja hyvinvointikeskuksen periaattein kuin kaupungin terveysasemien.Ulkoistus tehdään myös sosioekonomisesti heikommalle alueelle, vaikka vielä ei ole tiedossa, mitkä terveysasemat olisivat kokeilussa. Kokeilun aloituksen ajankohtaa ei ole vielä päätetty. Tuottajalle maksettavan hinnan täytyy olla samaa luokkaa oman tuotannon kustannusten kanssa.Ulkoistetun terveysaseman toimintaa ja tuloksia on määrä seurata tiiviisti.Helsinki haluaa myös, että ulkoistetun terveysaseman suoriutumisesta ja toimintatavoista tehdään puolueeton vertailu kaupungin omien terveysasemien toimintaan. Palveluntuottajan tulee sitoutua vertailuun ja auttaa parhaiden käytäntöjen siirtämisessä kaupungin omaan tuotantoon.Tavoitteena on myös selvittää, voidaanko 1–2 omaa terveysasemaa muuttaa taseyksiköiksi, jolla olisi nykyisiä terveysasemia enemmän toimintavapautta. Samantapaista järjestelyä on kokeillut muun muassa Espoo.Varsinainen päätös mahdollisesta ulkoistamiskokeilusta tulee lautakunnan päätettäväksi ensi vuonna.