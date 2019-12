Kaupunki

Vantaa vertasi itseään Tampereeseen ja vauhditti pikaraitiotien suunnittelua

ajoittain kiihkeä valtuustokeskustelu pikaraitiotiestä kirvoitti maanantai-iltana useilta valtuutetuilta vertailukommentin Suomen kolmanneksi suurimman kaupungin legendaariseen raitiotiekeskusteluun kolme vuotta sitten.”Mutta ainakaan me ei olla Tampere!”Siellä nykyinen pääministeri Sanna Marin (sd) johti rautaisella kädellä keskustelua aisoihin. Antti Lindtmanin (sd) tehtävä Vantaan valtuuston puheenjohtajana oli helpompi, vaikka hänkään ei voinut olla vertaamatta kokemuksia.”Tämä oli minun päiväni Sanna Marinina”, Lidtman tuumi kokoustauolla.Vantaan valtuustokokous ei ollut yhtä karnevalistinen kuin Tampereen vastaava kokous, mutta pitkä ja monipolvinen se oli. Valtuusto päätti vasta puolenyön tuntumassa äänin 45–22 antaa jatkovaltuutuksen hankkeelle.400 miljoonan euron rakentamislasku sai osan valtuutetuista epäilemään, että tulevaisuudessa häämöttävät veronkorotukset, talouden velkaohjelma ja yleinen palvelutason lasku.Ratikan kannattajat näkivät investoinnin antavan mahdollisuuden aivan uudentyyppisen statuksen noston kaupungin itäisiin lähiöihin Länsimäkeen ja Hakunilaan.Valtuutetut setvivät lähes kaikkia mahdollisia asioita kiinteistökehityksestä, vanhustenhoidosta, koulujen sisäilmasta, bussitekniikasta, itäisten kaupunginosien elinvoimasta sekä uusien vantaalaisten veronmaksukyvystä.Veronmaksukyvystä päättäjillä oli kahden eri konsultin tekemät arviot, joista toinen päätyi laskemaan Vantaan viime vuosien kasvun tuottaneen kaupungille enemmän menoja kuin tuloja.Toinen arvio näki viime vuosien muuttoliikkeen tuoneen kaupunkiin enemmän veronmaksukykyisiä ihmisiä kuin siellä jo asui. Uusien asukkaiden maksamat kunnallisverot alkavat näkyä kaupungin kassassa viiveellä.Puhujan ratikkakannasta riippui, miten valoisana tai synkeänä, luotettavana tai epäluotettavana hän hankkeen ennusteet näki. Samoja selvityksiä käytettiin sekä ratikkaa vastaan että sen puolesta.näkivät hankkeen Vantaan tulevaisuusinvestointina, sen vastustajat kalliina hupsutuksena.Tulevaisuusinvestoinnin vertailupohjaa haettiin muun muassa Helsingin Myllypuron muodonmuutoksesta. Siellä kaupunki omilla ratkaisuillaan onnistui vauhdittamaan lähiön ilmettä.Pitkällinen prosessi Myllypuron ostoskeskuksen uudistuksesta meni vihdoin maaliin, kun Citycon sai kiinteistöyhtiön omistukseensa. Vanha ostari purettiin ja tilalle rakennettiin uusi, jonka yhteyteen syntyi myös asuntoja. Citycon on sittemmin myynyt ostarin eteenpäin.Helsinki taas sijoitti ammattikorkeakoulu Metropolian kampuksen metroaseman viereen, ja jo aiemmin sisäliikuntakeskus Liikuntamyllyn.Vantaa on jo useita vuosia yrittänyt kaavatyöllä edistää Hakunilan kaupallisten palveluiden renessanssia. Mutta vanhan ostoskeskuksen hajanainen omistus hidastaa kehitystä.ei yhtään auta, että kiinteistösijoittajat ja kaupan keskusliikkeet suhtautuvat vielä varovaisemmin Hakunilaan kuin ne ovat tähän mennessä asennoituneet Kivistöönkin.Yksi Hakunilan kehityksen vauhdittaja pikaraitiotien lisäksi voisi olla ammattikorkeakoulu Laurea. Jos Laurea saisi toivomiaan aloituspaikkoja lisää, se voisi perustella uuden kampuksen avaamista. Tällä hetkellä Laurealla on opetusta viidellä kampuksella. Tikkurilan lisäksi Leppävaarassa, Hyvinkäällä, Porvoossa ja Lohjalla.Esimerkiksi Tikkurilassa tapahtuvaan sosionomikoulutukseen on viime vuodet ollut hakijoita noin 1 500, kun aloituspaikkoja on 35.Raideyhteys on erittäin keskeinen vetovoimatekijä, jos Laureassa päädytään harkitsemaan uuden kampuksen avaamista.kaltaiselle velkaiselle kaupungille pikaraitiotie on iso investointi, vaikka sen menot jakaantuvat monelle vuodelle. Nyt valtuusto päätti vasta suunnittelun jatkamisesta, joka maksaa noin 20 miljoonaa euroa.Vantaa laskee, että pikaraitiotielle on mahdollista saada valtion osarahoitusta. Hanke halutaan ensi keväänä solmittavaan maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukseen (mal), joka takaisi valtion rahan myös suunnittelukustannuksiin.Pääsy mal-sopimuksen listaukseen on ehto sille, että ratikan suunnittelu jatkuu. Vantaan budjetissa on ensi vuodelle vain 1,5 miljoonan euron ehdollinen varaus suunnittelukustannuksiin. Koko suunnittelu-urakan on arvioitu maksavan 20 miljoonaa euroa.Vantaa aikoo hakea myös EU-rahoitusta pikaraitiotielle, ja juuri tällä hakemuksella on jo kiire.maanantaisella päätöksellä pikaraitiotien suunnittelu jatkuu seuraavien 3–4 vuoden aikana, jonka jälkeen uusi valtuusto pääsee tekemään rakentamispäätöksen.Jo nyt on listattu toiveita jatkaa ratikkalinjaa Länsi-Vantaalle tai kytkeä Vantaan linja Helsingin suunnittelemaan Viikin ja Malmin pikaraitiotiehen.Tampere on jo tehnyt päätöksen toisesta raitiolinjasta, vaikka liikenne aloitusosuudella alkaa vasta kahden vuoden kuluttua.