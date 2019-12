Kaupunki

Sade kiusaa Helsinkiä, Espoossa katkaistiin kokonainen tie, laivojen lähtöjä peruttu – Suora lähetys käynnissä

Ankarat

Suomenlahdella

Torstaina

Joulua

sadepilvet laittavat vauhtia helsinkiläisten jouluostoksiin keskiviikkona. Aamupäivän aikana pääkaupunkiseudun sade yltyi hyvin voimakkaaksi.”Voimakas matalapaine liikkuu maan eteläosien yli”, kertoo päivystävä meteorologi Nina Karusto Ilmatieteen laitokselta.Karuston mukaan sade jatkuu näillä näkymin aina puoleen yöhön asti. On mahdollista, että sade muuttuu lumisemmaksi illan aikana, mutta valkeaa kerrosta maassa tuskin tullaan näkemään. Sade joka tapauksessa heikkenee.”Se on sitten räntää, jos sitäkään”, Karusto sanoo.Helsingin tieliikennekeskuksen mukaan Tekniikantie Espoossa on jouduttu katkaisemaan liikenteeltä Kehä 1:n ja Tietotien välillä tiellä olevan veden vuoksi. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan syynä tulvimiseen ovat runsaat sateet.Helsingin edustalla on voimassa myrskyvaroitus. Keskipäivän aikoihin tuulen nopeus oli noin 10 metriä sekunnissa, mutta päivän edetessä tuuli saattaa kiitää jopa 23 metriä sekunnissa. Tuulen suunnatkin saattavat vaihdella ripeästi.Ainakin Eckerö Line on perunut kaksi lähtöä keskiviikon ajalta. M/s Finlandian lähdöt kello 15.15 Helsingistä ja kello 18.30 Tallinnasta on peruttu.”Syynä on ennustettu kova tuuli ja korkea aallonkorkeus. Lähdöt peruutetaan turvallisuuden ja matkustusmukavuuden vuoksi”, Eckerö Linen verkkosivuilla kerrotaan.Yhtiö ottaa yhteyttä matkan varanneisiin asiakkaisiin.sää kylmenee.Se tietää sitä, että märästä maasta tulee liukas.”Lämpötila on nollan tienoilla, mutta maan tasolla on tietysti vähän kylmempää. Jalkakäytävillä on liukasta”, Karusto kertoo.kohti liikutaan lauhoissa merkeissä ja aurinkokin saattaa ajoin pilkahdella pääkaupunkiseudun taivaalla.Päivystävä meteorologin mukaan valkea joulu vaikuttaa Helsingissä epätodennäköiseltä.”Valitettavasti näyttää siltä, että jouluna on lauhaa, mutta runsasta vesisadetta ei pitäisi olla”, Karusto sanoo.Ensi viikon tiistaille osuvan jouluaaton säästä ei voi kuitenkaan olla vielä aivan varma. Lumellekin on pienen pieni mahdollisuus.”Toivoa on vielä.”