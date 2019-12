Ruotsia käytettiin tukialueena, kun albaanitaustaiset huumerikolliset valtasivat uuden reviirin Suomesta – ”Tunnettuja ehtymättömästä väkivallan käytöstään”

Kaupunki

Ruotsia käytettiin tukialueena, kun albaanitaustaiset huumerikolliset valtasivat uuden reviirin Suomesta – ”Tu

Juuri nyt

Albaanitaustainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskusrikospoliisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leskinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Albaanitaustaiset

Myös

Albaanitaustaiset

Salakuljetuksesta

Huumeet