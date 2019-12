Helsingin kaupunki pähkäilee suojellun Reijolan mökin kohtaloa, vaikkei se edes halunnut koko rakennusta – Lisää päänvaivaa aiheuttavat talon vallanneet anarkistit

Kaupunki

Helsingin kaupunki pähkäilee suojellun Reijolan mökin kohtaloa, vaikkei se edes halunnut koko rakennusta – Lis

Moni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupunkia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Reijolan

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006344819.html

Julkisuuteen

Valtaajat

on pohtinut, mitä Helsingin kaupunki aikoo tehdä niin sanotulle Reijolan mökille. Kyseessä on tasan satavuotias mäkitupalaismökki Hämeenlinnanväylän ja Hakamäentien risteyksessä Haagan Kivihaassa.Kaupunki omistaa talon 1 750 neliömetrin tontin. Tontti on ollut vuokralla yksityisellä, mutta vuokrasopimus päättyy vuodenvaihteessa.Talo tuli kaupungille keväällä, kun pakkohuutokaupassa kaupungin nenän edestä 90 500 eurolla talon huutanut ei lunastanut voittoaan ja huutokauppa uusittiin. Kaupunki tarjosi vajaata 20 000:ta euroa ja voitti.”Asia on työn alla”, sanoo yksikönpäällikkö Osmo Rasimus Helsingin kaupungin ympäristötoimialalta.Se onkin lähes kaikki, mitä hän haluaa kertoa asiasta tässä vaiheessa. Rasimus työskentelee kaupungin tilaomaisuuden hallinnassa, eli hänellä on omistajan edustajana Reijolan mökin avaimet hallussaan.”Tässä vaiheessa ei ole syytä kommentoida enempää, kun ei ole päätöksiä. Tämä on sen luokan asioita, ettei sitä halua lähteä ennakoimaan, kun sellainen, mitä on aiottu, ei ehkä toteudu.”varmasti houkuttaisi purkaa omistamansa mökki ja kaavoittaa tontti nykyistä tehokkaammin.Toisella puolella Hakamäentietä kohoaa suuri toimistotalo alkupäänä ydinkeskustaan ulottuvalle kerrostalojonolle. Mannerheimintien ja Hämeenlinnanväylän tuolle puolen sijoittuu massiiviseksi suunnitellun Vihdintien kaupunkibulevardin itäpää.Reijolan talo on kuitenkin aikansa muistumana suojeltu vuoden 1999 asemakaavassa merkinnällä sr-2. Se tarkoittaa, että talon julkisivu tulee säilyttää, eli taloa ei saa purkaa. Se harmittanee tontin omistajaa, jonka politiikkana on tiivistämisrakentaminen etenkin jo olemassa olevien liikenneväylien varrella.Kaupunginmuseo ei ole löytänyt täsmällisiä merkintöjä suojelun perusteista. Sr-2-merkintä tuntuukin huolimattomasti tehdyltä. Perusteita ei ole avattu kirjauksessa tarkasti.Aikooko kaupunki kunnioittaa heiveröistä suojelua, vai onko suojelupaperi yhtä tyhjän kanssa?”Se onkin hyvä kysymys. Mutta en lähde arpomaan asiaa tässä tilanteessa. Rakennus tulee hallintaamme vuodenvaihteessa. Emme ole olleet kiinnostuneita sen hankkimisesta”, Osmo Rasimus sanoo.”Paljon riippuu siitä, mihin käyttötarkoitukseen se [tontti] menee. Varmaankin siellä on tietyt rakennelmat, jotka puretaan. Jotkin jäävät. Pyrimme tekemään päätöksiä vuoden 2020 aikana.”mökin pakkohuutokaupassa Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ääntä käytti Peter Haaparinne. Maaomaisuuden kehittämisestä ja tonteista vastaava Haaparinne ei kommentoi Reijolan mökin pihapiirin ja ympäristön tulevaisuutta senkään vertaa kuin Rasimus.”Maanvuokraoikeus luonnollisesti mitätöityy vuodenvaihteessa, kun sekä talon että tontin omistajana on Helsingin kaupunki.”Kaupungille ylimääräiseksi riesaksi Reijolan mökkiin asettuivat viime viikon perjantaina anarkistit. Onko Helsingin kaupungin sisällä mietitty, mitä anarkisteille tulisi tehdä?”Varmaankin käydä neuvotteluja”, Rasimus miettii.Peter Haaparinne vertaa tilannetta Fastholman huvilan valtaukseen ja lopulta purkamiseen Helsingin Herttoniemessä vuonna 2015. Talonvaltaus nosti esiin mahdollisten tapaturmien vastuukysymykset. Talon äkkinäinen purku synnytti puolestaan vihaista jälkiporua.”Joillakin on erilainen käsitys siitä, mikä on yhteistä ja mikä yksityistä omistusta.”viime viikon lopulla saattamassaan tiedotteessa anarkistit perustelivat valtausta muun muassa seuraavasti: ”Löydettiin hylätty talo ja puhallettiin sinne elämää. Täällä me voidaan löytää toisemme ja elää elämää yhdessä.”Reijolan mökin omistajana kaupunki ei hyväksy väitettä hylätystä talosta. Helsingin kaupunki on kylläkin julkinen palveluorganisaatio, mutta sen – kuten siis myös Reijolan mökin – omistavat kaikki kaupunkilaiset yhdessä. Tämän logiikan mukaan talo ei ole vapaata riistaa anarkisteille sen enempää kuin kenellekään muulle.Peter Haaparinnettä huolettaa mahdollista ilkivaltaa enemmän turvallisuus.”Paloturvallisuus- ja pelastushenkilöstöllä varmaankin on tässä rooli. Esimerkiksi Herttoniemessä [Fastholman huvilassa] valtaajat olivat laudoittaneet ikkunoita. Sisällä poltettiin kynttilöitä. Jos se olisi palanut, olisi ollut varmaankin aika monta kuollutta.”joutuvat todennäköisesti lähtemään. Vastuu turvallisuudesta on talon omistajalla eli Helsingin kaupungilla ja sen virkamiehillä sekä päättäjillä.”On iso joukko ihmisiä, jotka ei välttämättä ymmärrä oman terveytensä päälle. Silloin kaupunki joutuu reagoimaan. Kukaan ei halua syytteeseen kuolemantuottamuksesta.”