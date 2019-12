Espoon keskuksen Kannusalin piti avautua uudistettuna vuoden 2020 alussa, mutta remontin aloitus siirtyy ensi kesään

Kaupunki

Espoon keskuksen Kannusalin piti avautua uudistettuna vuoden 2020 alussa, mutta remontin aloitus siirtyy ensi

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kannusalissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

keskuksessa sijaitsevan kulttuuritila Kannusalin remontti siirtyy.Kannusali on teatteri- ja elokuvaesityksiin sekä konsertteihin suunniteltu esitysareena Espoon keskuksessa, Kannusillan väestönsuojan yhteydessä.Kannusalin piti mennä remonttiin jo viime kesänä, ja tilojen oli tarkoitus avautua uudistettuina vuoden 2020 alussa. Remontin aloitus on kuitenkin viivästynyt, ja samalla uudistettujen tilojen käyttöönotto siirtyy.Tapahtuma- ja kulttuuripalvelupäällikkö Lea Rintala Espoon kaupungilta toivoo, että remontoidut tilat tulevat käyttöön ensi syksyyn mennessä.”Espoo-päivänä on tarkoitus tehdä yleisötapahtuma sinne.”Espoo-päivä on elokuun viimeisenä viikonloppuna.Espoon tilapalveluiden mukaan remontin pitäisi olla valmis jo kesäkuun lopussa, ja remontin kustannukset ovat noin 1,6 miljoonaa euroa.on ollut kiinteä katsomo, joka on jonkin verran rajannut siellä esitettävää ohjelmistoa. Rintala kertoo, että remontin yhteydessä Kannusali saa siirrettävän katsomon.”Jatkossa katsomoa voidaan siirtää sivuille, ja sen myötä saamme monipuolistettua ohjelmistoa. Saadaan sinne klubikeikkoja ja erilaisia seisovia tilaisuuksia.”Kannusalissa on esitetty elokuvia ja järjestetty lastentapahtumia. Niitä on luvassa myös tulevaisuudessa.Vaikka näyttämö ei kasva remontissa, liikuteltavien katsomoiden ansiosta tilasta tulee monikäyttöisempi.”Yleisö pääsee mukaan paremmin. Esimerkiksi nuorille suunnattujen tapahtumien tekeminen helpottuu, sillä nuoriso ei tykkää istua katsomossa. Voimme järjestää tapahtumia, joissa yleisö pääsee paremmin mukaan”, Rintala kuvailee.Tällä hetkellä Kannusalissa on noin 200-paikkainen katsomo. Rintalan arvio on, että ilman kiinteää katsomoa osallistujien määrää voitaisiin hieman kasvattaa, mutta tästä ei ole ole vielä pelastusviranomaisen vahvistusta.