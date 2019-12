Helsingin lastensuojelu on varautunut lasten paluuseen al-Holin leiriltä: ”Jokaisen lapsen kohdalla arvioidaan yksilölliset tarpeet”

Kaupunki

Helsingin lastensuojelu on varautunut lasten paluuseen al-Holin leiriltä: ”Jokaisen lapsen kohdalla arvioidaan

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ainakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy