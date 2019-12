Kaupunki

Elmun keikat saatetaan jatkossa järjestää kauppakeskus Puhoksessa

saattaa paraimmillaan soida elävä musiikki jo ensi kesänä. Nosturista kodittomaksi jäävä elävän musiikin yhdistys Elmu havittelee kauppakeskuksesta itselleen keikkatilaa.Suunnitelman onnistuminen riippuu kuitenkin itse kauppakeskuksen tulevaisuudesta. Puotinharjun vanhan ostoskeskuksen kiinteistöyhtiö neuvottelee Helsingin kaupungin ympäristötoimen kanssa vuokrasopimuksen jatkosta.Konserttisali sijaitsisi suunnitelman toteutuessa Puhoksen kiinteistön pohjoisimmassa, 1980-luvulla valmistuneessa, niin kutsutussa C-osassa sijaitsevassa entisessä Alepan tilassa.”Sinne siirtyisi meidän live. Se on Nosturin salin kanssa samaa kokoluokkaa. Sali on matalampi mutta toimiva. Sisään mahtuisi 750 asiakasta”, Elmun johtaja Tapio Hopponen sanoo.Elmun konserttitoiminnan mahdollisesta siirtymisestä Puhokseen kertoi ensimmäisenä Yle.Elmun järjestämien keikkojen siirtymisestä Puhokseen tuli kiinteistöyhtiöltä. Kiinteistöyhtiö Puhoksen vuokrasopimus maanomistajan, Helsingin kaupungin kanssa päättyy vuoden 2020 lopussa. Kaupunki on ilmoittanut, ettei se jatka vuokrasopimusta nykyisen kaltaisena. Etenkin C-osasta liikeyritykset ovat lähteneet tai lähdössä.”Tässä on vielä mutkia matkassa. Emme ole neuvotteleva osapuoli. Neuvottelut käydään kiinteistöyhtiö Puhoksen ja Helsingin kaupungin ympäristötoimen välillä. Sieltä on näytetty ymmärtääkseni vihreää valoa”, Hopponen sanoo.Hopponen painottaa, ettei työnimeltään Elmu Puhos olisi nykyisen, Hietalahden satama-altaan rannalla Punavuoressa sijaitsevan Nosturin jatke, vaan uusi itsenäinen alku Elmun konserttitoiminnalle.”Me elävöitettäisiin [Puotinharjun] seutua. Alueella asuu 200 000 ihmistä. Me täydennettäisiin palvelua. Tästä ei siis tulisi Nosturin korvaajaa, vaan toimisimme alueen omilla ehdoilla”, Hopponen sanoo.treenikämppiä rakennellaan paraikaa Puotinharjun naapuriin Roihupeltoon. Puhoksen sijainti metron, Itäväylän, Turunlinnantien ja Kehä I:n tuntumassa on jo nykyisellään yleisön helposti tavoitettavissa. Treenikämppien ja keikkapaikan sijaintien synergiaetu paranisi entisestään, kun ne yhdistävä pikaraitiotie Raide-Jokeri Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille valmistuu.Liikennöinnin Raide-Jokerilla on määrä alkaa kesäkuussa 2024.Mikäli asiat etenevät niin kuin Elmussa ja kiinteistöyhtiö Puhoksessa toivotaan, konserttisalia päästäisiin rakentamaan ensi keväänä. Ensimmäiset keikat kuultaisiin ehkä loppukesästä 2020.”Aikaisintaan maalis–huhtikuussa päästäisiin aloittamaan. Rakentaminen vie 3–6 kuukautta.”